Cariacica cobra da Caixa prédio para vítimas de enchentes

O Residencial Apolônio de Carvalho, no Bairro Operário, está pronto e com "Habite-se" emitido pela Prefeitura de Cariacica desde agosto, mas a Caixa ainda não liberou as unidades para que lá sejam instaladas as famílias atingidas pela enchente do Rio Formate Crédito: Prefeitura de Cariacica

O prefeito Juninho, de Cariacica, cobrou da Caixa uma posição oficial sobre a entrega das unidades do Residencial Apolônio de Carvalho, projeto habitacional no Bairro Operário, iniciado em 2010, que irá beneficiar 120 famílias de baixa renda e alto risco social, algumas residentes na modalidade aluguel cidadão.

As vítimas

Em Cariacica, 47 famílias que vivem às margens do Rio Formate, que foram vítimas da grande enchente de 2013, sofreram novamente com os alagamentos na semana retrasada, mesmo estando a um passo de ganhar a casa própria.

A burocracia

O residencial, que vai beneficiar esses moradores ribeirinhos, está pronto e com “Habite-se” emitido pela prefeitura desde agosto, mas a Caixa, responsável pela obra, não libera a entrega para as famílias.

A mais antiga

Internauta conta que ao fazer um cadastro numa loja descobriu que, entre as profissões disponíveis no sistema, está a de “profissional do sexo”. A dele, que é de radialista, não consta.

É o que temos

De um prefeito experiente sobre a relação das prefeituras com os governos federal e estadual em 2019: “É esperar o melhor, se preparar para o pior e pegar o que der”.

Foram pra Cuba

Esse mesmo prefeito lamenta a saída dos médicos cubanos do seu município: “Eles têm uma formação humanitária, chegam cedo, saem tarde e são muitos simples”.

Vem!

Leitor bem-humorado observa que a diretoria da Caixa tem mais vices que o time do Vasco.

Formar ou deformar?

A escolinha de futebol cujo técnico agrediu violentamente um árbitro, durante uma partida de futebol infantil na Curva da Jurema, tem como lema “formar cidadãos e futuros atletas”.

Troca no comércio

Depois de 38 anos de mandato, o capixaba Antônio Oliveira Santos deixou a presidência da Confederação Nacional do Comércio. Assume a CNC o amazonense José Roberto Tadros, que terá como vice José Lino Sepulcri, presidente da Fecomércio-ES

Querem reajuste

Servidores municipais de Bom Jesus do Norte anunciam que vão parar nesta quinta-feira.

Está em casa

Se o prefeito de Viana for mesmo candidato em Cariacica, em 2020, não vai ter dificuldade de se adaptar. É que Gilson Daniel, que espera uma mudança na Constituição para disputar o pleito, é um feliz morador de Campo Grande.

Alguém explica?

Em discurso ontem na Assembleia, o deputado Freitas disse que não entende por que tem supermercadista que não quer abrir aos domingos e quer impedir a concorrência de abrir. Nem a gente entende, deputado.

Terra de valor

O Instituto Ponte foi a única instituição do Espírito Santo eleita como uma das 100 Melhores ONGs do Brasil.

Pai, afasta de mim

Sérgio Meneguelli levou uma bandeira de Colatina para a igreja de Belmonte, em Portugal. Aliados do prefeito dizem que no templo ele rezou muito para o seu vice, Guilherme Ribeiro, deixá-lo em paz.

Réveillon do poder

Nada de Copacabana. Tem empresa de turismo negociando pacote de Réveillon em Brasília com a posse de Bolsonaro incluída. Varia de R$ 2,5 mil a R$ 2,9 mil com direito a acompanhante.

Alguma novidade?

Leitor da coluna recebeu pelos Correios, no dia 16, a fatura do seu cartão de crédito que vencera no dia 8.

O PT aplaude

O futuro governo descarta a privatização da Petrobras.

#ficaTemer

Prefeitos já estão com saudades do Temer.

O padre notou

Faz mais de um mês que Haddad e Manuela D’ávila não vão à missa.

A praia é do povo

O prefeito Edson Magalhães assinou decreto proibindo a colocação de tendas, barracas e gazebos nas faixas de areia e sobre o calçadão das praias de Guarapari. Medida correta.

Alô, Adam Smith!

Por que os liberais brasileiros têm medo da privatização?