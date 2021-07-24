Andar por andar: conheça o interior do Palácio Anchieta, sede do governo do ES

Palácio Anchieta ocupa uma área de 7 mil metros quadrados, que abriga uma estrutura com mais de 130 cômodos Crédito: Felipe Damasceno/Arte Geraldo Neto

Palácio Anchieta está localizado no topo da Cidade Alta, em Vitória , onde ocupa uma área de 7 mil metros quadrados. Por muitos anos, o edifício foi considerado o maior da Capital.

Ao todo, 135 cômodos fazem parte do conjunto, construído sob três pavimentos. Alguns desses espaços não são acessíveis ao público para visitação, como os aposentos do governador e a cozinha.

A atual divisão é fruto das reformas que o prédio passou ao longo dos séculos, principalmente do restauro, realizado entre 2004 e 2009, quando o edifício deixou de abrigar diversas secretarias de governo e ganhou um novo uso.

Hoje, apenas a ala administrativa é ocupada por gabinetes diretamente ligados ao governador. A ala residencial foi desativada e, algumas partes estão abertas estão abertas à visitação.

Veja o vídeo com destaques do interior do Palácio Anchieta:

PAVIMENTOS

O térreo se divide entre salas administrativas e aquelas que guardam as memórias do prédio. É nesse pavimento que se encontram os achados arqueológicos do Palácio e uma das principais heranças do período colonial, o poço jesuítico, construído no século XVI.

Já no primeiro pavimento é possível mergulhar na história do padre José de Anchieta, que dá nome ao prédio, e observar o túmulo onde ele foi enterrado. Logo ao lado, uma das maiores surpresas encontradas durante o restauro, um altar-mor com um esgrafito, uma arte rara no Brasil, é exibida.

Por fim, o segundo pavimento do prédio abriga a área residencial do Palácio, que foi ocupada por muitos anos pelas famílias de governadores. Além da suíte do governador, ainda é mantido um quarto de hóspedes, mas nenhum deles é usado como dormitório. Os governadores já não moram no Palácio.