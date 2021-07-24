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Especial Palácio Anchieta - 470 anos
Palácio Anchieta ocupa uma área de 7 mil metros quadrados, que abriga uma estrutura com mais de 130 cômodos Felipe Damasceno/Arte Geraldo Neto
Por dentro do prédio

Andar por andar: conheça o interior do Palácio Anchieta, sede do governo do ES

Espaços não acessíveis ao público, heranças do período colonial e cômodos luxuosos estão dispostos em uma animação a partir do desenho dos três pavimentos da construção histórica. Veja o vídeo

Iara Diniz

Repórter

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 02:00

Publicado em

24 jul 2021 às 02:00
Especial Palácio Anchieta - 470 anos
Palácio Anchieta ocupa uma área de 7 mil metros quadrados, que abriga uma estrutura com mais de 130 cômodos Crédito: Felipe Damasceno/Arte Geraldo Neto
Palácio Anchieta está localizado no topo da Cidade Alta, em Vitória, onde ocupa uma área de 7 mil metros quadrados. Por muitos anos, o edifício foi considerado o maior da Capital.
Ao todo, 135 cômodos fazem parte do conjunto, construído sob três pavimentos. Alguns desses espaços não são acessíveis ao público para visitação, como os aposentos do governador e a cozinha.
A atual divisão é fruto das reformas que o prédio passou ao longo dos séculos, principalmente do restauro, realizado entre 2004 e 2009, quando o edifício deixou de abrigar diversas secretarias de governo e ganhou um novo uso.
Hoje, apenas a ala administrativa é ocupada por gabinetes diretamente ligados ao governador. A ala residencial foi desativada e, algumas partes estão abertas estão abertas à visitação.

Veja o vídeo com destaques do interior do Palácio Anchieta: 

PAVIMENTOS

O térreo se divide entre salas administrativas e aquelas que guardam as memórias do prédio. É nesse pavimento que se encontram os achados arqueológicos do Palácio e uma das principais heranças do período colonial, o poço jesuítico, construído no século XVI.
Já no primeiro pavimento é possível mergulhar na história do padre José de Anchieta, que dá nome ao prédio, e observar o túmulo onde ele foi enterrado. Logo ao lado, uma das maiores surpresas encontradas durante o restauro, um altar-mor com um esgrafito, uma arte rara no Brasil, é exibida.
Por fim, o segundo pavimento do prédio abriga a área residencial do Palácio, que foi ocupada por muitos anos pelas famílias de governadores. Além da suíte do governador, ainda é mantido um quarto de hóspedes, mas nenhum deles é usado como dormitório. Os governadores já não moram no Palácio.
É no segundo andar também que fica o gabinete do chefe do Executivo, além de cômodos como o Salão Nobre, o Salão Dourado e o Salão Negro, locais de diversos encontros com autoridades e que são abertos à visitação. 

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