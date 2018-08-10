Capixaba relata medo em Ipatinga: "População está apavorada"

O acidente ocorreu em um dos gasômetros, na área da aciaria, onde o ferro é convertido em aço. Crédito: Divulgação

Um capixaba que mora em Ipatinga, no interior de Minas Gerais, narrou há pouco que a população está apavorada com a explosão ocorrida no início da tarde no gasômetro da Usiminas e que tem muita gente querendo deixar a cidade.

"Eles estão falando que o vazamento foi contido, mas aqui ninguém acredita em informações oficiais da empresa. Quase todo mundo já trabalhou ou tem alguém na família que trabalhou lá dentro e sabe como eles escondem notícias. Aquele gás não tem cheiro e todo mundo quer sair da cidade com medo de contaminação", disse a fonte da coluna.