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  • Capixaba relata medo em Ipatinga: "População está apavorada"
Leonel Ximenes

Capixaba relata medo em Ipatinga: "População está apavorada"

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 15:08

Públicado em 

10 ago 2018 às 15:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O acidente ocorreu em um dos gasômetros, na área da aciaria, onde o ferro é convertido em aço. Crédito: Divulgação
Um capixaba que mora em Ipatinga, no interior de Minas Gerais, narrou há pouco que a população está apavorada com a explosão ocorrida no início da tarde no gasômetro da Usiminas e que tem muita gente querendo deixar a cidade.
"Eles estão falando que o vazamento foi contido, mas aqui ninguém acredita em informações oficiais da empresa. Quase todo mundo já trabalhou ou tem alguém na família que trabalhou lá dentro e sabe como eles escondem notícias. Aquele gás não tem cheiro e todo mundo quer sair da cidade com medo de contaminação", disse a fonte da coluna.
Pelo menos 30 feridos foram socorridos, a princípio nenhum em estado grave. Equipes fazem varredura no local do acidente para confirmar se não há mais vítimas.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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