Câmeras de Vitória vão identificar armas

Luísa Torre (interina)

Sistema vai reconhecer armas Crédito: Vitor Jubini

Depois das câmeras que identificam placas de carros roubados ou furtados, Vitória vai ter um sistema que reconhece, através das câmeras, qualquer tipo de arma, seja de fogo ou arma branca. Vai ser parecido com o Cerco Inteligente de Segurança, ou seja, quando alguém sacar uma arma nas ruas de Vitória, as câmeras vão disparar um alerta à central de segurança. A equipe de tecnologia da prefeitura vai apresentar a novidade ao prefeito Luciano Rezende nos próximos dias.

Anistia avança

Avança na Câmara o projeto de lei que prevê anistia a policiais e bombeiros do Estado punidos sob a acusação de participar de movimento paredista em 2017. O plenário aprovou o requerimento de urgência para a votação do Projeto de Lei 6886, que solicita a inclusão do Estado na lei já concede anistia a militares em 22 Estados e no Distrito Federal.

Julgamento em vista

Vale lembrar que o STJ marcou para 8 de agosto o julgamento do pedido de federalização da apuração de envolvimento de militares na paralisação.

O coração da cidade

Um grupo de capixabas criou um projeto em que está mapeando os elementos que formam a identidade da Vila Rubim. Eles registraram em vídeo as cores, sabores, crenças e pessoas que compõem esse que é um dos lugares mais tradicionais de Vitória.

Reunião com convidado

O jornalista Willian Waack estará no Estado hoje para uma reunião de trabalho da equipe do governo do Estado, no Palácio Anchieta.

Nota de repúdio

O Conselho Estadual de Direitos Humanos, convidado para o evento, afirmou que recebeu “com perplexidade” o convite, “uma afronta à população negra capixaba”, por conta do episódio em que o jornalista foi acusado de ter uma postura racista, em 2017.

De fora

Teve Brexit também na final da Copa do Mundo.

Na terça-feira (11) divulgamos aqui um ponto cheio de lixo, uma vergonha na Enseada do Suá, em Vitória. Mas a cobrança deu certo e ontem mesmo o lixo já não estava mais por lá. Segundo a prefeitura, o local está sendo limpo todos os dias, mas tem uns porquinhos que insistem em sujar a calçada. Vamos continuar fiscalizando! Crédito: Divulgação

Pé-frio histórico

Mick Jagger, o maior pé-frio da história, estava no estádio torcendo pela Inglaterra. Deu no que deu.

Em tempo...

Tem gente fazendo campanha para que Jagger passe a torcer pela liberdade de Lula. E tem gente pedindo para o líder dos Rolling Stones torcer pelo sucesso do juiz Sérgio Moro.

Caiu atirando

O fotógrafo que foi derrubado no segundo gol da Croácia é Yuri Cortez, de El Salvador. Chefe da Agência France Press no México, ele já atuou em conflitos no Oriente Médio. Ontem ganhou um beijo do croata Vida.

Uma curiosidade

A Croácia é a primeira seleção de um país a surgir depois do início da Copa do Mundo a decidir um mundial.

Sem vandalismo

A Copa do Mundo já está quase terminando e, pelo menos no Triângulo, na Praia do Canto, não houve vandalismo, brigas nem confusão.

Empolentou

Faltam 91 dias para a Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante, e chegou a hora de “emplacar” os polentas móveis – os carrinhos onde é feita e servida a iguaria durante a festa. Será no dia 20, véspera da Serenata Italiana.

Solidariedade em alta

Mais de 20 mil itens estarão em exposição a partir de 3 de agosto, na Feincartes, que vai contar com um stand da GAP Vitória - Grupo de Apoio a Pessoas Com Câncer. Serão vendidos produtos confeccionados pelos pacientes e grupos de apoios.

Missão pela inovação

A Findes vai coordenar uma comitiva de técnicos do Senai e lideranças para visitar Israel e conhecer seu investimento em inovação tecnológica, que é referência mundial.

Na pindaíba

O custo e a forma de financiamento da missão ainda não estão definidos, mas como a Federação vem adotando uma política de corte de custos, eles devem buscar apoio privado para a empreitada.

Perda para a cultura

Os pandeiros e tambores do Ticumbi de São Benedito, de Conceição da Barra, estão tristes. Morreu na segunda-feira Hamilton de Oliveira Santos, o Mestre Miltinho, aos 81 anos.

Cara de pau

Leitor flagrou na quarta-feira (11) pela manhã um jovem com crachá da Prefeitura de Vitória pulando a roleta de um ônibus da cidade. E ainda desceu no ponto em frente à sede do poder municipal.

Ver com as mãos