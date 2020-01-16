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Leonel Ximenes

Cachoeiro suspende contratação de palestrante dos R$ 373 por minuto

Coluna mostrou ontem (15) que psicólogo iria faturar dos cofres públicos municipais R$ 33,6 mil para uma hora e meia de palestra

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 08:34

Públicado em 

16 jan 2020 às 08:34
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Rossandro Klinjey Irineu Barros é psicólogo clínico, palestrante e escritor Crédito: Divulgação
O prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB), suspendeu a contratação do psicólogo Rossandro Klinjey Irineu Barros, que iria receber R$ 33,6 mil por uma palestra de uma hora e mais 30 minutos de perguntas e respostas. Segundo a coluna mostrou ontem (15), o palestrante iria ganhar dos cofres públicos municipais R$ 373 por minuto.
Conforme a coluna informou, o tema da palestra, no Teatro Rubem Braga, é “Eu escolho ser feliz – Como descobrir a relação entre a felicidade provocada pelo ato de consumir e a aceitação de quem somos no mundo”. Seria realizada em 17 de março, consagrado como o “Dia Internacional do Consumidor”.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, Coelho, que vai tentar a reeleição em outubro, admite que a repercussão da contratação do palestrante motivou sua decisão de suspender o contrato.
“Avaliando toda a repercussão que a contratação está tendo, nós estamos suspendendo preventivamente a contratação para que todas as providências sejam tomadas e que não haja nenhuma dúvida a respeito. Vocês sabem como a nossa gestão preza pela transparência e principalmente pelo diálogo.”
A seguir, o prefeito socialista fez um “pedido”: “Quero aqui também deixar um recado e dizer para aqueles que estão sempre atentos a tudo o que sai no Diário Oficial do Município, que vocês deveriam destacar também os investimentos e o volume de obras que nós estamos realizando ao longo destes três anos”.

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E finalizou: “Mas não tem problema. Nós vamos em frente realizando, produzindo, e trabalho é o que mais tem para mostrar na nossa gestão”.
Se S. Exa. permite uma sugestão da coluna: pode continuar realizando, produzindo e, se não for pedir muito, economizando também.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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