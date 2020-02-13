Bruno Lamas: “Audifax não me apoiar é um tanto quanto egoísta”

Gostaria muito de ter o apoio dele. Gosto muito do Audifax. Tenho relação muito boa com ele. Temos conversado. Se ele não me der esse apoio, vamos dar prosseguimento a esse projeto e tocar a vida. Há uma expectativa de que ele possa nos ajudar, retribuindo o apoio que nós demos a ele em 2016. Antes daquela eleição, recebi o convite do PSB para disputar a Prefeitura da Serra. Audifax me chamou para uma conversa e me disse: “Você é novo. Estou mais preparado. Me ajuda. Se nós dois formos candidatos, vamos dividir forças. Se você vier, vou perder”. E eu não fui candidato. O PSB foi determinante para a vitória dele em 2016. O Renato [Casagrande] foi importantíssimo. O [então governador] Paulo Hartung estava com Sérgio Vidigal. Audifax não gosta que eu diga isso, mas, na campanha da Serra em 2016, fui para as ruas de muletas e rodei a cidade inteira conversando com as pessoas, convencendo as pessoas de que ele era a melhor opção. E eu estava certo. Olha a cidade hoje: é um canteiro de obras! Não me arrependo de nada. Acho ele um excelente prefeito.