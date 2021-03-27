Xuxa pede desculpas após sugerir presos para testes de vacinas e remédios

Xuxa sugeriu usar presos para testes de remédios e ainda disse 'Que sirvam para algo' Crédito: Reprodução | Instagram

"Estou aqui pedindo desculpas para vocês, não usei as palavras certas. Pensei muitas coisas e quis falar sobre muitos assuntos, sobre maus tratos aos animais, e fiz a mesma coisa, também julguei e maltratei. A todos vocês que me julgaram, julgaram certo, eu errei e estou aqui pedindo desculpas a vocês", disse Xuxa.

O pedido de desculpas foi publicado poucas horas após a repercussão negativa da fala da apresentadora. A frase polêmica surgiu enquanto Xuxa comentava o uso de animais na elaboração de cosméticos. Em seguida, ela avaliou de forma positiva a hipótese do uso de presidiários ao invés de bichos para a testagem de fármacos.

"Na minha opinião, eu acho que existem muitas pessoas que fizeram muitas coisas erradas que estão aí pagando seus erros em ad eternum, para sempre em prisão, que poderiam ajudar nesses casos aí, de pessoas para experimentos", comentou.

Durante a entrevista, Xuxa admitiu, porém, que seu posicionamento era controverso. "Vai vir um pessoal que é dos direitos humanos e dizer: 'Não, eles não podem ser usados'", disse.