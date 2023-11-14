Voo da Azul para Paris volta por problema no avião, 1h30 após decolar

Um voo da Azul, que seguiria para Paris, teve de retornar ao aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), após o comandante informar problemas na aeronave no início da noite desta segunda-feira (13).

Segundo a empresa aérea, a decisão de voltar ocorreu 1h30 após a decolagem. O avião estava no norte de Minas Gerais.

Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP) Crédito: Divulgação / Aeroportos Brasil Viracopos

A azul não confirmou a causa do problema. Em nota, disse que por questões técnicas, o voo AD8700, que partiu de Campinas para o Orly, em Paris, precisou retornar ao aeroporto de origem.

De acordo com o site especializado em aviação Aeroin, o piloto teria informado "Pan Pan", um código para dizer que há uma emergência à bordo, mas sem perigo imediato de vida ou à aeronave.

"Após a aterrisagem, que aconteceu em total segurança, os clientes desembarcaram normalmente", disse a companhia aérea.

"A Azul lamenta eventuais transtornos causados e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações", afirmou outro trecho da nota.

Segundo a companhia aérea, os passageiros serão realocados em outros voos da empresa.

Questionada se a emergência afetou outros voos, a concessionária Aeroportos Brasil, que administra Viracopos, não respondeu até a publicação desta reportagem.

A Azul inaugurou em maio passado voos diretos para Paris. Durante a apresentação da nova rota, a empresa afirmou que a frequência seria de seis voos semanais.

"O voo é operado pelo Airbus A350, considerado o avião mais moderno da indústria por consumir 20% a menos de combustível por assento e possuir alta eficiência técnico-operacional", afirmou a companhia na época.

"Esta aeronave tem capacidade para transportar até 334 passageiros, sendo 301 na classe econômica e 33 na classe executiva. Além disso, é mais leve, tem uma cabine silenciosa e mais ampla, janelas panorâmicas mais largas e maior espaço nos compartimentos de bagagem", disse.

Além de Paris, partem de Viracopos voos internacionais com destinos como Fort Lauderdale e Orlando, nos EUA, e Lisboa, em Portugal.