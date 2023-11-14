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Airbus A350

Voo da Azul para Paris volta por problema no avião, 1h30 após decolar

Airbus decolou de Viracopos, em Campinas (SP), para onde retornou na noite desta segunda-feira (13), por 'questões técnicas'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 nov 2023 às 05:46

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 05:46

Um voo da Azul, que seguiria para Paris, teve de retornar ao aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), após o comandante informar problemas na aeronave no início da noite desta segunda-feira (13).
Segundo a empresa aérea, a decisão de voltar ocorreu 1h30 após a decolagem. O avião estava no norte de Minas Gerais.
Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP)
Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP) Crédito: Divulgação / Aeroportos Brasil Viracopos
A azul não confirmou a causa do problema. Em nota, disse que por questões técnicas, o voo AD8700, que partiu de Campinas para o Orly, em Paris, precisou retornar ao aeroporto de origem.
De acordo com o site especializado em aviação Aeroin, o piloto teria informado "Pan Pan", um código para dizer que há uma emergência à bordo, mas sem perigo imediato de vida ou à aeronave.
"Após a aterrisagem, que aconteceu em total segurança, os clientes desembarcaram normalmente", disse a companhia aérea.
"A Azul lamenta eventuais transtornos causados e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações", afirmou outro trecho da nota.
Segundo a companhia aérea, os passageiros serão realocados em outros voos da empresa.
Questionada se a emergência afetou outros voos, a concessionária Aeroportos Brasil, que administra Viracopos, não respondeu até a publicação desta reportagem.
A Azul inaugurou em maio passado voos diretos para Paris. Durante a apresentação da nova rota, a empresa afirmou que a frequência seria de seis voos semanais.
"O voo é operado pelo Airbus A350, considerado o avião mais moderno da indústria por consumir 20% a menos de combustível por assento e possuir alta eficiência técnico-operacional", afirmou a companhia na época.
"Esta aeronave tem capacidade para transportar até 334 passageiros, sendo 301 na classe econômica e 33 na classe executiva. Além disso, é mais leve, tem uma cabine silenciosa e mais ampla, janelas panorâmicas mais largas e maior espaço nos compartimentos de bagagem", disse.
Além de Paris, partem de Viracopos voos internacionais com destinos como Fort Lauderdale e Orlando, nos EUA, e Lisboa, em Portugal.
O aeroporto de Paris-Orly é o segundo maior da França, com mais de 30 milhões de passageiros por ano, e o mais próximo da região central da cidade, localizado a menos de 20 quilômetros ao sul da capital francesa.

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