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Projeto Comprova

Vídeo engana ao dizer que CEO do Carrefour mudou de ideia sobre carne do Mercosul após conversa com Musk e Bolsonaro

É enganoso dizer que Alexandre Bompard declarou que recuou da decisão de deixar de comercializar carnes oriundas do Mercosul após conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o empresário Elon Musk. O vídeo usado no post foi publicado em 2021. Nele, Bompard fala sobre os 20 anos de atuação da fundação filantrópica Carrefour Foundation

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 13:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2024 às 13:32
Projeto Comprova: Vídeo engana ao dizer que CEO do Carrefour mudou de ideia sobre carne do Mercosul após conversa com Musk e Bolsonaro
Reprodução do vídeo em que Alexandre Bompard, CEO do Carrefour, tem a fala sobreposta por um áudio em português Crédito: Reprodução Tik Tok/Arte: A Gazeta
Conteúdo investigadoVídeo de pronunciamento do CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, que aparece ao lado de imagens de Jair Bolsonaro e de Elon Musk. Na peça, a fala de Bompard, em francês, é sobreposta por um áudio em português, supostamente uma tradução simultânea.
Onde foi publicado: TikTok.
Conclusão do Comprova: É enganosa a publicação segundo a qual o CEO global da empresa Carrefour, Alexandre Bompard, teria mudado de ideia sobre proibir a venda de carnes brasileiras nos mercados da rede na França após conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com o empresário Elon Musk. No vídeo usado no post, Bompard faz um comunicado em francês, que é sobreposto por um áudio em português com a suposta tradução simultânea.
O conteúdo da fala em português é, no entanto, diferente da fala original do empresário. Segundo o post investigado, Bompard fez um pedido de desculpas ao povo brasileiro. A retratação, segundo a peça, acontece após “conversas profundas com líderes como Messias e Elon Musk”. De acordo com a tradução falsa, o CEO afirma que foi “levado por narrativas distorcidas, especialmente aquelas promovidas pelo atual governo”. O empresário diz ainda que o “verdadeiro líder do país é o Messias”.
As imagens da fala de Bompard foram retiradas de um vídeo verdadeiro. No entanto, a publicação original é de 2021 e não tem menção ao Brasil. Na declaração, o CEO fala sobre o aniversário de 20 anos da Carrefour Foundation, braço da rede de supermercados para iniciativas de combate à insegurança alimentar e promoção da educação nutricional.
No vídeo de 2021, o CEO destaca o trabalho da fundação nas áreas de direitos humanos, educação, cultura, esporte e inserção profissional. Bompard cita também atuação frente à pandemia de covid-19 e ajuda humanitária ao Líbano após explosão no porto da capital Beirute, que matou mais de 200 pessoas.
Recentemente, ele voltou atrás sobre a declaração da má qualidade das carnes do Mercosul. Como mostra uma reportagem da CNN, Bompard enviou uma carta de desculpas ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na qual citou a “qualidade e respeito às normas” da carne brasileira e alegou “confusão”.
Vale destacar, no entanto, que a retratação do CEO do Carrefour foi feita em carta, e o conteúdo não cita Musk ou Bolsonaro.
O Comprova contatou o perfil que compartilhou o vídeo enganoso, mas não obteve resposta até o momento da publicação.
Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.
Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 2 de dezembro, o vídeo alcançou 41,9 mil visualizações.
Fontes que consultamos: Vídeo com pronunciamento original do CEO do Carrefour, Alexandre Bompard; carta enviada pela empresa ao governo brasileiro na íntegra e reportagens sobre o tema, linkadas ao longo do texto.
Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.
Outras checagens sobre o tema: Musk e Bolsonaro são frequentemente citados em peças de desinformação. O Comprova já revelou que uma foto com os dois em uma lancha é montagem. E, recentemente, a iniciativa mostrou que o bilionário não anunciou abertura de fábricas da Tesla e SpaceX no Brasil e que post que atribui a Putin fala sobre pena de morte para o ex-presidente brasileiro é satírico.

Investigação e verificação

Investigado por: Correio Braziliense e Metrópoles

 Texto verificado por: Estadão, Agência Tatu, Terra e A Gazeta

 O Projeto Comprova é uma iniciativa colaborativa e sem fins lucrativos liderada e mantida pela Abraji – Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e que reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação brasileiros para descobrir, investigar e desmascarar conteúdos suspeitos sobre políticas públicas, eleições, saúde e mudanças climáticas que foram compartilhadas nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens. A Gazeta faz parte dessa aliança.

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