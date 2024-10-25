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Fatalidade

Vereador leva choque e morre ao prestar serviço como eletricista na Paraíba

Erivan Pereira de Aguiar (PP) realizava um serviço em um posto de combustíveis quando foi eletrocutado. Ele tentou a reeleição nas eleições municipais de 2024, mas não foi eleito
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 out 2024 às 17:18

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 17:18

Erivan Pereira de Aguiar (PP), 41, morreu após sofrer uma descarga elétrica
Erivan Pereira de Aguiar (PP), 41, morreu após sofrer uma descarga elétrica Crédito: Reprodução | Redes sociais
O vereador Erivan Pereira de Aguiar (PP), 41, que também trabalhava como eletricista, morreu após sofrer uma descarga elétrica durante um serviço em Mataraca, na Paraíba, na quinta-feira (24). Ele realizava um serviço em um posto de combustíveis quando foi eletrocutado. O parlamentar não resistiu à descarga elétrica e morreu no local, segundo informações da Polícia Civil da Paraíba.
O corpo do vereador foi recolhido e encaminhado ao IML de Guarabira. Agentes da Polícia Científica estiveram no posto para realizar perícia. O caso é investigado. Erivan foi eleito para a Câmara Municipal de Mataraca em 2020. Ele tentou a reeleição nas eleições municipais de 2024, mas não foi eleito e conquistou a vaga de suplente.
A Câmara lamentou a morte do vereador. Por meio de nota, o legislativo municipal afirmou que o parlamentar "deixa um vazio na comunidade que ele serviu com dedicação e amor".
"Seu legado, marcado por inúmeras contribuições, jamais será esquecido. Expressamos nossas condolências à família e amigos neste momento difícil. Que a memória do Vereador Erivan seja uma inspiração para todos nós e que sua alma descanse em paz", diz a nota.
A Prefeitura de Mataraca decretou luto oficial de três dias e se solidarizou com os familiares de Erivan. "Suas brincadeiras e sorrisos farão muita falta. Que Deus conforte o coração de todos os familiares", declarou a gestão municipal.

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