Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • "Vamos ter paciência. O Ministério acabou de ser recriado", diz Margareth Menezes
Ministério da Cultura

"Vamos ter paciência. O Ministério acabou de ser recriado", diz Margareth Menezes

Lula, além de recriar o Ministério da Cultura, rebaixado para secretaria especial durante o governo de Jair Bolsonaro, afirmou que o Brasil precisa de uma "revolução cultural". O orçamento da pasta para 2023 é de R$ 10 bilhões, um recorde
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jan 2023 às 13:46

Publicado em 29 de Janeiro de 2023 às 13:46

A cantora Margareth Menezes, recém empossada ministra da Cultura do governo Lula conversou por cerca de cinco minutos com os jornalistas antes de subir ao palco do Festival de Verão de Salvador, neste sábado, 28 de janeiro.
Maga, como é conhecida, se apresentou ao lado de duas conterrâneas, as cantoras Larissa Luz e Majur. No repertório, alguns clássicos de sua carreira, como Faraó e Dandalunda. além de Canto das Três Raças, gravada por Clara Nunes, e Mulher do Fim do Mundo, do repertório de Elza Soares.
A ministra da Cultura, Margareth Menezes
A ministra da Cultura, Margareth Menezes Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Ao ser questionada pela reportagem do Estadão quais seriam os próximos atos do Ministério da Cultura depois do destravamento de recursos e autorizações de captação - a fila ficou parada nos últimos dois anos do governo Bolsonaro - Margareth disse que é preciso "ter paciência". "O Ministério foi recriado agora, há quatro dias", disse para depois afirmar que não estava no festival para falar sobre questões da pasta.
Lula, além de recriar o Ministério da Cultura, rebaixado para secretaria especial durante o governo de Jair Bolsonaro, afirmou que o Brasil precisa de uma "revolução cultural". O orçamento da pasta para 2023 é de R$ 10 bilhões, um recorde.
A ministra também não quis responder sobre questões relacionadas à Ancine (Agência Nacional de Cinema). Há cerca de uma semana, por intervenção de Margareth, a agência reviu um edital que havia excluído a região norte do país. "Não vou falar sobre o ministério aqui", insistiu.
Margareth disse que agora terá que equilibrar as funções de ministra e cantora. No carnaval, ela vai receber uma homenagem em Salvador. "É bom, assim canto menos", brincou.
A ministra também vai desfilar pela escola de samba Mangueira, no Rio de Janeiro, que neste ano terá como enredo As Áfricas que a Bahia canta. Margareth prevê ainda comparecer ao Galo da Madrugada, no Recife. "Os convites estão chegando", finalizou.

Veja Também

Senador pede que STF investigue Costa Neto sobre minuta golpista

PGR denuncia ao Supremo mais 150 que acamparam em frente a  Exército

Bolsonaro pede para ficar mais tempo em casa de lutador nos EUA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura governo federal Margareth Menezes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados