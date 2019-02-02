Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Vale diz que suas barragens têm plano de ação de emergência
Vale

Vale diz que suas barragens têm plano de ação de emergência

A nota de esclarecimento foi publicada oito dias depois do rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão

Publicado em 

01 fev 2019 às 22:31

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 22:31

A mineradora Vale afirmou hoje (1º) que todas as suas barragens têm plano de ação de emergência de barragens de mineração. A nota de esclarecimento foi publicada oito dias depois que o rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão causou 115 mortes e destruição ambiental na cidade de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O último balanço divulgado registra ainda 248 desaparecidos e 395 pessoas localizadas. Dos 115 mortos, 71 foram identificados.
O texto divulgado nesta sexta-feira pela Vale informa que "o plano foi construído com base em estudos técnicos de cenários hipotéticos para o caso de rompimento" e que "prevê qual será a mancha de inundação e também a zona de autosalvamento". Ao longo do dia de hoje, veículos de comunicação divulgaram vídeos que mostram a onda de lama gerada pelo rompimento da barragem atingindo carros e pessoas na área administrada pela companhia.
Segundo a nota da Vale, o plano de ação de emergência da Barragem I da Mina Córrego do Feijão foi protocolado na prefeitura de Brumadinho e nas Defesas Civis Municipal, Estadual e Federal em julho, agosto e setembro de 2018. "A estrutura possuía todas as declarações de estabilidade aplicáveis e passava por constantes auditorias externas e independentes. Havia inspeções quinzenais, reportadas à Agência Nacional de Mineração, sendo a última datada de 21/12/2018. A estrutura passou também por inspeções nos dias 8 e 22 de janeiro deste ano, com registro no sistema de monitoramento da Vale", diz o texto divulgado pela mineradora.
A Vale afirma ainda que a documentação "sempre esteve e continua à disposição das autoridades". "A Barragem I possuía sistema de videomonitoramento, sistema de alerta através de sirenes e cadastramento da população à jusante. Também foi realizado o simulado externo de emergência em 16 de junho de 2018, sob coordenação das Defesas Civis e com o apoio da Vale, e o treinamento interno com os funcionários em 23 de outubro de 2018", acrescenta o texto.
> Mortos em Brumadinho chegam a 115
A nota de esclarecimento foi divulgada um dia depois que o presidente da companhia, Fábio Schvartsman, confirmou que a lama dispersada após o rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão "engolfou" a sirene de alerta. “É uma coisa trágica, pelo que o histórico de rompimento demonstra. Aqui aconteceu um fato que não é muito usual: a sirene que iria tocar foi engolfada pela queda da barragem antes que ela pudesse tocar", disse Schvartsman após uma reunião com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge.
A Vale anunciou hoje que vem disponibilizando assistência e auxílio funeral para as famílias das pessoas que morreram atingidas pelo rompimento da barragem. A empresa informou também que já providenciou cerca de 10.200 itens de farmácia, e o volume de água mineral entregue já passa de 7.900 litros. Além disso, segundo a mineradora, foi disponibilizada acomodação para a comunidade atingida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barragem Brumadinho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados