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"Proselitismo"

TV Brasil não deve ser porta-voz de 'políticas irresponsáveis', diz ABI

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) criticou em nota a transmissão de uma videoconferência entre o presidente Jair Bolsonaro e líderes religiosos na TV Brasil 2. Na conversa, Bolsonaro afirmou que o novo coronavírus está 'começando a ir embora'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 18:45

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 18:45

O presidente da República,Jair Bolsonaro, participa do lançamento da nova linha de crédito imobiliário com taxa fixa da Caixa Econômica Federal
Em videoconferência, Bolsonaro afirmou que o novo coronavírus está "começando a ir embora" Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) criticou, em nota divulgada nesta segunda-feira (13), a transmissão de uma videoconferência entre o presidente Jair Bolsonaro e líderes religiosos na TV Brasil 2. Na conversa, transmitida em comemoração à Páscoa no domingo, Bolsonaro afirmou que o novo coronavírus está "começando a ir embora", contrariando estimativas do Ministério da Saúde de que o País ainda não atingiu o pico da pandemia.
Segundo a nota, assinada pelo presidente da ABI, Paulo Jeronimo de Sousa, Bolsonaro fez "proselitismo" ao divulgar suas "políticas irresponsáveis" no combate ao coronavírus. A associação também chamou atenção ao convite feito a "pastores representantes de igrejas fundamentalistas" que estariam alinhadas ao governo Bolsonaro. "A TV Brasil, por definição, é uma emissora pública, e não uma porta-voz de suas posições", criticou o texto.
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A transmissão ocupou mais de duas horas da programação da TV Brasil 2 e contou com a presença de líderes religiosos como o missionário R. R. Soares, o pastor Silas Malafaia, o padre Reginaldo Manzotti e deputado Marco Feliciano.

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"Temos dois problemas pela frente, o vírus e o desemprego. Quarenta dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus, mas está chegando e batendo forte o desemprego Devemos lutar contra essas duas coisas. Obviamente, sempre lutamos crendo, acreditando em Deus acima de tudo. Vamos vencer esses obstáculos", afirmou Bolsonaro na videoconferência.
O Ministério da Saúde não quis comentar as declarações do presidente no encontro. Horas depois, no entanto, em entrevista à TV Globo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, declarou que os meses de maio e junho serão os mais difíceis no enfrentamento da covid-19 no Brasil.

LEIA A NOTA DA ABI:

TV Brasil deve ser uma emissora pública
Neste Domingo de Páscoa a TV Brasil, transmitindo em rede nacional, dedicou duas horas de sua programação para fazer proselitismo do presidente Jair Bolsonaro e das políticas irresponsáveis que ele prega diante da pandemia do coronavírus. O espaço teve participação destacada de pastores representantes de igrejas fundamentalistas alinhadas com seu governo.
Com a autoridade de seus 112 anos de existência em defesa das causas democráticas no país, a ABI lembra ao presidente da República que o Executivo dispõe da NBR para divulgar suas iniciativas e que a TV Brasil, por definição, é uma emissora pública, e não uma porta-voz de suas posições.
Paulo Jeronimo de Sousa - Presidente da ABI

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