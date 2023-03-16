Morto em 2021

Túmulo do serial killer Lázaro Barbosa é vandalizado em Goiás

Lázaro Barbosa teve seu túmulo violado e perícia vai determinar se alguma parte do corpo foi levada

Publicado em 16 de Março de 2023 às 09:23

Redação de A Gazeta

Crédito: Divulgação/Polícia Civil
O túmulo de Lázaro Barbosa foi violado em Cocalzinho de Goiás, no noroeste do estado.
O cemitério da cidade informou à polícia que a sepultura foi violada. Uma perícia no local vai determinar se alguma parte do corpo foi levada. A polícia não divulgou informações sobre suspeitos.
Os responsáveis podem responder pelo crime de violação de sepultura, segundo explicou o delegado Cleber Junio Martins.
A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Cocalzinho de Goiás e aguarda um retorno.

Relembre o caso

Lázaro Barbosa de Sousa, 32, era suspeito de matar uma família no Distrito Federal e de outros crimes também em Goiás.
As buscas por Lázaro começaram no dia 9 de junho de 2021, mas ele fugiu, se escondeu na mata e passou por várias fazendas na cidade de Cocalzinho de Goiás (GO).
O trabalho de captura do suspeito mobilizou mais de 270 agentes das forças de segurança envolvidas. Durante as buscas, Lázaro trocou tiros com policiais, fez três pessoas reféns e baleou outras quatro, entre elas, um policial militar.
Ele foi morto em junho de 2021 após 20 dias de buscas em Goiás. As operações de buscas a Lázaro estão sob sigilo de cinco anos.

