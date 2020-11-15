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Eleições 2020

TSE enfrenta atraso no sistema de divulgação dos resultados eleitorais

Segundo a assessoria do tribunal, está ocorrendo uma demora no envio em tempo real dos dados dos Estados para Brasília

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 20:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 20:50
Edifí­cio sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Edifí­cio sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O sistema da Justiça Eleitoral para a divulgação em tempo real dos resultados das eleições passa no início da noite deste domingo (15) por um atraso na atualização das informações. O atraso na divulgação dos dados foi confirmado pelo TSE.
Segundo informou a assessoria de comunicação do tribunal, não foi registrado nenhum problema na apuração e totalização dos votos, que dependem da transmissão dos dados de cada TRE (Tribunal Regional Eleitoral) nos Estados ao TSE, em Brasília.
O que está ocorrendo, diz a assessoria do tribunal, é uma demora no envio em tempo real dos dados do sistema de total.

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