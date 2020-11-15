TSE enfrenta atraso no sistema de divulgação dos resultados eleitorais

O sistema da Justiça Eleitoral para a divulgação em tempo real dos resultados das eleições passa no início da noite deste domingo (15) por um atraso na atualização das informações. O atraso na divulgação dos dados foi confirmado pelo TSE.
Segundo informou a assessoria de comunicação do tribunal, não foi registrado nenhum problema na apuração e totalização dos votos, que dependem da transmissão dos dados de cada TRE (Tribunal Regional Eleitoral) nos Estados ao TSE, em Brasília.
O que está ocorrendo, diz a assessoria do tribunal, é uma demora no envio em tempo real dos dados do sistema de total.