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Ministério da Saúde

Troca no ministério deve ocorrer nesta quinta ou sexta, diz Mandetta

Mandetta disse ainda que ele e sua equipe terão 'todo o cuidado' para conduzir a troca de comando na Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 12:05

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 12:05

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta
Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta Crédito: Isac Nóbrega/PR
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que a troca no comando da pasta deve ser feita nesta quinta-feira (16) ou, "no mais tardar", no dia seguinte (quinta-feira, 17). "Mas, enfim, isso deve se concretizar", afirmou.
Mandetta participa de uma videoconferência sobre enfrentamento à Covid-19 na manhã desta quinta-feira (16), promovida pela Iniciativa FIS, com especialistas e pessoas da indústria da saúde. "Esse vírus não negocia com ninguém. Aqueles que não querem entender que ele é extremamente agressivo ao sistema de saúde acabam ficando presos a análises deles, do organismo individual das pessoas. Sendo que ele é muito mais letal ao sistema de saúde do que ao indivíduo", afirmou Mandetta.
O ministro disse que ele e sua equipe terão "todo o cuidado" para conduzir a troca de comando na Saúde. "Para amparar quem quer que seja que venha para cá. Não fazer movimento brusco... Eu sou peça menor dessa engrenagem", disse. "O serviço continua."
O presidente Jair Bolsonaro começa a receber nesta quinta-feira nomes que podem ocupar a vaga de Mandetta. O primeiro da lista é o oncologista Nelson Teich, que atuou na campanha eleitoral do presidente, convidado por Paulo Guedes, e tem apoio da classe médica.

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