Tribunal de Santa Catarina cobra desembargador por comer juízas

Desembargador José Machado Júnior e o cantor Leonardo Crédito: Reprodução

A Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina pediu explicações ao desembargador Jaime Machado Júnior, que disse, em vídeo de 31 segundos, que ‘comeria’ juízas. Nas imagens que circulam nas redes sociais, o magistrado aparece ao lado do cantor sertanejo Leonardo. “Ele segura e eu como”, disse o desembargador.

A Corte catarinense informou que ‘o procedimento a ser adotado no caso que envolve o desembargador Jaime Machado Júnior inicia na Presidência com um pedido de explicações dirigido ao magistrado, conforme preconiza o Regimento Interno da Corte’.

“Tão logo sejam apresentados os esclarecimentos, é feita uma análise preliminar a respeito do caso”, informou o Tribunal. “A seguir, há deliberação sobre abertura de processo administrativo, que poderá resultar (ou não) em sanções ao magistrado por conta de sua conduta. Os procedimentos previstos na legislação já se iniciaram no âmbito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.”

Jaime Machado Júnior entrou na magistratura catarinense em 20 de julho de 1992, com lotação nas comarcas da Capital, Xanxerê e São Lourenço do Oeste. Em 27 de dezembro de 1994 foi promovido ao cargo de juiz de direito, e atuou nas comarcas de Guaramirim, Sombrio, São Joaquim e Lages. O magistrado tomou posse como desembargador em março de 2017.

Em nota, após o vídeo ser publicado, o desembargador afirmou que ’em nenhum momento’ teve ‘a intenção de ofender, menosprezar e mesmo agredir as minhas colegas, nem as mulheres em geral’.

“Reconheço que as colocações foram inadequadas, infelizes e que, de fato, acabam por reforçar uma cultura machista que ainda é latente em nossa sociedade. Assumo os meus erros e com eles procuro aprender. Espero que este episódio sirva de lição não só para mim, mas para todos os homens que tratam um assunto muito sério como se fosse brincadeira”, declarou.

As declarações provocaram reação de internautas e também do Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público e da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas.

As entidades manifestaram repúdio às declarações do desembargador de Santa Catarina.

“Num país em que uma mulher é estuprada a cada 10 minutos, é inadmissível o comportamento sexista adotado pelo desembargador, que, ainda que em tom jocoso, expõe as magistradas destinatárias da mensagem como objetos sexuais e banaliza a conduta de violência sexual, atingindo todas as mulheres, reforçando uma cultura machista e misógina que, infelizmente, ainda insiste em violar os direitos mais basilares da população feminina diariamente”, afirmam os movimentos.

LEIA O QUE DISSE O DESEMBARGADOR NO VÍDEO

“Tá gravando, já? Ô Aline, Mônica, Patricia, Ângela, Karen, minhas amigas juízas, se eu esqueci de alguém… Eu queria apresentar aqui para vocês meu amigo caiobá, também conhecido como Leonardo, que quer mandar um abraço para vocês”, diz o magistrado no início do vídeo.

“Aline, grande beijo para você, doutora, um beijo para todas as suas amigas juízas”, afirma Leonardo.

“Nós vamos aí comer vocês”, diz Jaime Machado Júnior.

“Vamos”, afirma o cantor.