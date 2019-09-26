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Violência

Três mulheres são mortas dentro de casa no Rio de Janeiro

Andressa Soares Lima Domingos, de 20 anos, Ingrid Rocha de Souza, de 19 anos, e Stefani Rocha Moraes, de 15 anos de idade, foram mortas a tiros

Publicado em 

26 set 2019 às 18:55

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 18:55

Três jovens são mortas a tiros dentro de uma casa em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/ Caxias Alerta
A Polícia Civil investiga o assassinato de três jovens dentro de casa em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (25). As causas do crime ainda são desconhecidas.
As vítimas são duas mulheres, uma de 20 e outra de 19 anos, e uma adolescente de 15 anos de idade. As informações são da Agência Brasil.
Segundo policiais, Andressa Soares Lima Domingos, de 20 anos, Ingrid Rocha de Souza, de 19 anos, e Stefani Rocha Moraes, de 15 anos de idade, foram mortas a tiros.
> Não há como combater o feminicídio senão com tolerância zero
O caso, que ocorreu no bairro Centenário, está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

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