Três mulheres são mortas dentro de casa no Rio de Janeiro

Três jovens são mortas a tiros dentro de uma casa em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/ Caxias Alerta

Polícia Civil investiga o assassinato de três jovens dentro de casa em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro , na noite desta quarta-feira (25). As causas do crime ainda são desconhecidas.

As vítimas são duas mulheres, uma de 20 e outra de 19 anos, e uma adolescente de 15 anos de idade. As informações são da Agência Brasil.

Segundo policiais, Andressa Soares Lima Domingos, de 20 anos, Ingrid Rocha de Souza, de 19 anos, e Stefani Rocha Moraes, de 15 anos de idade, foram mortas a tiros.