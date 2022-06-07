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Fora da disputa

TRE-SP barra mudança de domicílio de Moro e complica candidatura

Moro havia decidido alterar sua documentação de eleitor em março, quando trocou também de partido. O questionamento tinha sido apresentado pelo deputado federal Alexandre Padilha e pelo PT

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 19:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jun 2022 às 19:48
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) de São Paulo decidiu nesta terça-feira (7) rejeitar a mudança de domicílio eleitoral do ex-juiz Sergio Moro do Paraná para São Paulo. 
Ainda caberá recurso. Moro havia decidido alterar sua documentação de eleitor em março, quando trocou também de partido, saindo do Podemos e indo para a União Brasil.
Sérgio Moro
O ex-juiz Sérgio Moro Crédito: Carlos Alberto Silva
Em abril, a Folha de S.Paulo mostrou que Moro iria apresentar à Justiça Eleitoral como provas de vínculo com São Paulo comprovantes de moradia em um hotel e em um flat da capital paulista. A defesa, à época, afirmou que o estado era seu hub em viagens.
O questionamento tinha sido apresentado pelo deputado federal Alexandre Padilha e pelo PT.
O advogado de Moro, Gustavo Bonini, disse na sessão que negar a transferência ao ex-juiz seria "um ataque à democracia" porque a jurisprudência da Justiça Eleitoral ao longo das últimas décadas respaldou alterações de domicílio como essa.
Bonini citou também a situação do pré-candidato ao governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), que é criticado por adversários pela falta de vínculo com São Paulo.

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