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Goiás

Técnica de enfermagem é demitida por divulgar fotos de corpo de traficante

Secretaria Municipal de Saúde da cidade divulgou uma nota de repúdio pela atitude da profissional. Polícia Civil investiga o caso

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 16:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jul 2023 às 16:32
Uma técnica de enfermagem foi demitida após fotografar o corpo de um traficante que deu entrada morto em um hospital de Niquelândia, em Goiás.
A profissional de saúde estava de plantão no Hospital Municipal Santa Efigênia quando Carlos Daniel Cezar Almeida Nunes deu entrada no local com ferimentos de arma de fogo. 
Carlos Daniel Cezar Almeida Nunes
Carlos Daniel Cezar Almeida Nunes Crédito: Divulgação / Comando de Operações de Divisas (COD)
O jovem de 22 anos, conhecido pelo apelido de "Tio Patinhas", comandava o tráfico na região e foi morto após ação da Polícia Militar, segundo a própria polícia. 
Ele deu entrada morto no hospital na quinta-feira (29) e as fotos do corpo foram compartilhadas em redes sociais.
A ação da profissional de saúde foi considerada "inadequada e desrespeitosa" pela direção do hospital. 
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde prestou "solidariedade à família do jovem".
"A direção do hospital e a Secretaria Municipal de Saúde prezam pelo atendimento humanizado e não pactuam esse tipo de conduta. Informamos que as medidas de descredenciamento dessa profissional já foram adotadas", disse a Secretaria Municipal de Saúde de Niquelândia, em nota

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