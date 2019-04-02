Suzano: último ferido em ataque a escola recebe alta médica

Tiroteio ocorreu dentro da Escola Estadual Prof. Raul Brasil, em Suzano (SP) Crédito: Google Street View/Reprodução

O último estudante que estava internado após o ataque à Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, recebeu alta médica no fim da manhã desta terça-feira (02). O aluno, de 15 anos, estava na enfermaria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista. A informação foi confirmada pelo governo paulista.

O ataque à escola, ocorrido no dia 13 de março, foi provocado por dois ex-alunos encapuzados e armados. Na escola, morreram cinco alunos, duas professoras e os dois atiradores. Antes de invadir a escola, os atiradores mataram um comerciante, que era tio de um deles. Onze pessoas ficaram feridas.

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