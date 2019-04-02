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Massacre em São Paulo

Suzano: último ferido em ataque a escola recebe alta médica

O aluno, de 15 anos, estava na enfermaria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP)

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 17:33

Publicado em 

02 abr 2019 às 17:33
Tiroteio ocorreu dentro da Escola Estadual Prof. Raul Brasil, em Suzano (SP) Crédito: Google Street View/Reprodução
O último estudante que estava internado após o ataque à Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, recebeu alta médica no fim da manhã desta terça-feira (02). O aluno, de 15 anos, estava na enfermaria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista. A informação foi confirmada pelo governo paulista.
O ataque à escola, ocorrido no dia 13 de março, foi provocado por dois ex-alunos encapuzados e armados. Na escola, morreram cinco alunos, duas professoras e os dois atiradores. Antes de invadir a escola, os atiradores mataram um comerciante, que era tio de um deles. Onze pessoas ficaram feridas.
EVENTO PELA PAZ 
No próximo dia 13, quando se completa um mês do ataque à Escola Raul Brasil, a cidade promoverá o evento Suzano pela Paz. Segundo a prefeitura, a programação inclui apresentações artísticas, exposições e atrações gastronomia. O evento Suzano pela Paz será realizado nas dependências do Parque Municipal Max Feffer, entre as 9h e as 18h.
> Com música e palavras de apoio, estudantes retomam aulas em Suzano

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