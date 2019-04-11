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Suzano

Suspeito de ter vendido arma a autor de massacre em Suzano é preso

Ele deve responder por homicídio com dolo eventual por ter presumido o risco de provocar as mortes. Ataque terminou com dez óbitos

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 22:54

Publicado em 

10 abr 2019 às 22:54
Massacre da Escola Raul Brasil, em Suzano que terminou com a morte de oito vítimas e dos dois atiradores Crédito: FELIPE RAU/ESTADÃO
A Polícia Civil prendeu na tarde desta quarta-feira (10), o suspeito de ter vendido o revólver calibre 38 e parte das munições usada no massacre da Escola Raul Brasil, em Suzano, no mês passado, que terminou com a morte de oito vítimas e dos dois atiradores. Ele deve responder por homicídio com dolo eventual por ter presumido o risco de provocar as mortes.
Cristiano Cardias de Souza, o Cabelo, teve a prisão temporária decretada pela Justiça nesta semana. Policiais da delegacia de Suzano, responsável pela investigação do caso, fizeram campana na casa do suspeito, na área rural da cidade, e conseguiram capturá-lo nesta tarde. Não houve resistência.
Segundo as investigações, Souza teria negociado a venda do revólver, com a numeração raspada, e de munições com o menor G. T. M., de 17 anos, que liderou o ataque à escola. As conversas entre os dois ficaram gravadas em aplicativo de mensagem, analisadas pelos investigadores.
O próprio G. T. M. teria ido buscar o revólver. A principal hipótese é de que o outro atirador - Luiz Henrique de Castro, de 25 anos - tenha pagado pela arma, por ser o único a ter renda própria. Jardineiro, ele recebia cerca de R$ 1,5 mil por mês.
A Polícia Civil pediu a preventiva de Souza por crime de homicídio,que foi aceita pela Justiça. Para os investigadores, Souza assumiu o risco de provocar mortes ao vender uma arma de fogo ilegal, sem número de série e a um menor de idade.
 

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