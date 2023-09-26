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Em Goiás

Suspeito de matar professor é preso após banco desconfiar de biometria

O banco da vítima teria acionado a polícia após perceber um braço levantando a cabeça do professor para realizar o reconhecimento facial
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 set 2023 às 12:11

Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 12:11

Um homem de 22 anos foi preso por suspeita de matar um professor universitário de 64 anos e tentar roubar dinheiro da conta dele
Um homem de 22 anos foi preso por suspeita de matar um professor universitário de 64 anos e tentar roubar dinheiro da conta dele Crédito: PCGO/Divulgação
Um homem de 22 anos foi preso por suspeita de matar um professor universitário de 64 anos e tentar roubar dinheiro da conta dele em Goiânia (GO).
A polícia foi acionada pelo banco do qual o homem era correntista após a vítima "ter a cabeça erguida pelo braço de outra pessoa" para o reconhecimento facial via aplicativo na manhã desta segunda-feira (25), informou a Polícia Civil.
O endereço do professor foi encontrado no começo da tarde, após diligências policiais. O suspeito do crime foi abordado na calçada do prédio e mentiu sobre a própria identidade, o que levantou desconfiança dos policiais.
Acompanhados de uma zeladora e do suspeito, que, segundo a polícia, é garoto de programa, policiais foram até o apartamento da vítima.
No local, eles encontraram o corpo do professor universitário com uma corda enrolada no pescoço e um terço na mão, na tentativa de uma simulação de suicídio.
O suspeito confessou o crime após o corpo do professor ser encontrado. Ele disse que tentou fazer movimentações bancárias e transferências de dinheiro para a própria conta.
Ele contou, ainda, que saiu do apartamento com o cartão de crédito do professor para fazer compras, mas voltou ao apartamento para simular o suicídio no começo da tarde.
O nome completo do homem preso não foi divulgado pela polícia. O UOL tenta encontrar a defesa dele.

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