Suspeito atropela comparsa durante fuga após tentativa de assalto

Um suspeito foi atropelado pelo próprio comparsa, em Formosa (GO), enquanto os dois fugiam após uma tentativa de assalto frustrada. O caso aconteceu na segunda-feira (8).
Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra um dos homens dentro de um carro manobrando em fuga. Enquanto isso, outro suspeito corre com uma arma nas mãos. Ao acelerar em uma rua, ele atropela o comparsa, que cai no chão e volta a correr.
Os dois homens estão fugindo da vítima da tentativa de assalto, que também está armada. Segundo a polícia, os suspeitos amarraram o senhor após invadir a casa dele pela garagem, que estava aberta.
Os suspeitos tentaram ligar o carro da vítima e fugir, porém, o veículo não funcionou.
A vítima conseguiu se desamarrar e correr atrás dos suspeitos. O carro utilizado por um dos homens foi fruto de um assalto realizado após a tentativa de roubo frustrada.
Um dos vídeos mostra o momento em que a dupla aborda um casal que estava no veículo.
A Polícia Militar diz que localizou e prendeu os suspeitos.