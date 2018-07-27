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Brasília

Suspeita de bomba interdita trânsito em frente ao Planalto por 1h

Mala foi encontrada no local, mas polícia descartou presença de químicos explosivos

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 01:00

Publicado em 

27 jul 2018 às 01:00
Policiais do esquadrão antibombas interditaram local Crédito: Reprodução
Uma área em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, foi isolada durante cerca de 1h, na noite desta quinta-feira (26), por uma suspeita de bomba, de acordo com o "G1". Uma mala foi encontrada no local, mas, após inspeção, foi constatado que só havia roupas dentro dela.
O objeto foi encontrado por volta das 20h e chamou a atenção dos seguranças do Planalto. O esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado para investigar a mala, mas um robô descartou a presença de químicos explosivos.
Três aixas do Eixo Monumental, no sentido Congresso-Rodoviária, chegaram a ser interditadas, além da calçada e de um ponto de ônibus, mas o local foi liberado por voltas das 21h20.
 

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