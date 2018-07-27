Suspeita de bomba interdita trânsito em frente ao Planalto por 1h

Policiais do esquadrão antibombas interditaram local Crédito: Reprodução

Uma área em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, foi isolada durante cerca de 1h, na noite desta quinta-feira (26), por uma suspeita de bomba, de acordo com o "G1". Uma mala foi encontrada no local, mas, após inspeção, foi constatado que só havia roupas dentro dela.

O objeto foi encontrado por volta das 20h e chamou a atenção dos seguranças do Planalto. O esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado para investigar a mala, mas um robô descartou a presença de químicos explosivos.

Três aixas do Eixo Monumental, no sentido Congresso-Rodoviária, chegaram a ser interditadas, além da calçada e de um ponto de ônibus, mas o local foi liberado por voltas das 21h20.