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Brumadinho

STJ mantém decisão que mandou soltar funcionários da Vale

Na decisão, os ministros entenderam que a prisão dos investigados, foi ilegal e não houve fundamentação

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 23:40

Publicado em 

25 abr 2019 às 23:40
Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, desde a tragédia, 232 corpos já foram resgatados, mas 40 pessoas ainda estão desaparecidas Crédito: Adriano Machado
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou nesta quinta-feira (25) a decisão individual do ministro Nefi Cordeiro que mandou soltar oito empregados da mineradora Vale, que foram presos no âmbito das investigações do rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.
> Mortes de Mariana foram cabalmente previstas
Na decisão, os ministros entenderam que a prisão dos investigados, determinada pela Justiça de Minas Gerais, foi ilegal e não houve fundamentação. Os funcionários estavam envolvidos na segurança e estabilidade da barragem da Mina do Córrego do Feijão, que se rompeu em 25 de janeiro deste ano.
VÍTIMAS
Segundo o mais recente balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, desde a tragédia, 232 corpos já foram resgatados, mas 40 pessoas ainda estão desaparecidas.

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