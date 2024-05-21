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Após investigação

STF aceita denúncia e torna Zambelli e hacker réus por invasão de sistema

Denúncia foi apresentada pela PGR; Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade, nesta terça-feira (21)

Publicado em 21 de Maio de 2024 às 16:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 mai 2024 às 16:18
BRASÍLIA - A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, por unanimidade, nesta terça-feira (21), aceitar denúncia contra a deputada Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti Neto, pelos crimes de invasão a dispositivo informático e falsidade ideológica, e torná-los réus.
A denúncia havia sido apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República), após uma investigação sobre a invasão do sistema de informática do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) concluída pela Polícia Federal no fim de fevereiro.
Deputada federal Carla Zambelli
Denúncia diz que Carla Zambelli "comandou a invasão de sistemas institucionais utilizados pelo Poder Judiciário" Crédito: Zeca Ribeiro/Agência Câmara
Ela apurava se Zambelli contratou os serviços de Delgatti com esse objetivo. Em depoimento à polícia, o próprio Delgatti afirmou ter sido procurado por Zambelli para invadir um sistema da Justiça e "demonstrar sua fragilidade".
Assinada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, a denúncia diz que Zambelli "comandou a invasão de sistemas institucionais utilizados pelo Poder Judiciário, mediante planejamento, arregimentação e comando de pessoa com aptidão técnica e meios necessários ao cumprimento de tal mister".
Já sobre Delgatti, ele diz que, sob o comando de Zambelli "emitiu documentos ideologicamente falsos, com o fim de prejudicar direito
O documento narra como Delgatti conseguiu invadir o sistema do CNJ por meio de credenciais de outros funcionários do órgão e, em 4 de janeiro de 2023, incluiu três alvarás de soltura falsos.

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