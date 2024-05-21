STF aceita denúncia e torna Zambelli e hacker réus por invasão de sistema

BRASÍLIA - A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, por unanimidade, nesta terça-feira (21), aceitar denúncia contra a deputada Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti Neto, pelos crimes de invasão a dispositivo informático e falsidade ideológica, e torná-los réus.

Denúncia diz que Carla Zambelli "comandou a invasão de sistemas institucionais utilizados pelo Poder Judiciário" Crédito: Zeca Ribeiro/Agência Câmara

Ela apurava se Zambelli contratou os serviços de Delgatti com esse objetivo. Em depoimento à polícia, o próprio Delgatti afirmou ter sido procurado por Zambelli para invadir um sistema da Justiça e "demonstrar sua fragilidade".

Assinada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, a denúncia diz que Zambelli "comandou a invasão de sistemas institucionais utilizados pelo Poder Judiciário, mediante planejamento, arregimentação e comando de pessoa com aptidão técnica e meios necessários ao cumprimento de tal mister".

Já sobre Delgatti, ele diz que, sob o comando de Zambelli "emitiu documentos ideologicamente falsos, com o fim de prejudicar direito