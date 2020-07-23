SP chega a 20.894 mortes por Covid-19; Estado tem 452 mil infectados

Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

São Paulo registrou mais 12.561 casos de infecção pelo coronavírus e 362 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo informou na tarde desta quinta-feira (23) o Centro de Contingência do Coronavírus do Estado. O total infectados pela doença foi para 452.007 pessoas e os óbitos foram para 20.894 casos.

A Secretaria Estadual de Saúde paulista apresentou os dados em uma entrevista coletiva em que voltou a associar o número de novos casos (o terceiro maior desde o início da pandemia) a uma instabilidade no sistema do Sistema Único de Saúde (SUS) que contabiliza os números, ocorrida nesta semana. Essa falha, segundo o epidemiologista Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência, fez com o sistema não recebesse informações inseridas por prefeituras e outros órgãos, de forma que os números ficaram represados e só estão aparecendo agora.

"A avaliação do centro de contingência é de que a situação apresenta uma melhora global no Estado. É discreta, mas é uma melhora", disse o epidemiologista. Ele disse que a instabilidade no sistema durou cinco dias, e que ainda amanhã (24) os números ainda podem vir artificialmente altos.

"Esses dados existem, mas foram contabilizados de forma extemporânea, e por isso sobrecarregaram as estatísticas", disse o secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn.

O secretário executivo do Centro, João Gabbardo, preferiu avaliar a soma dos dados da semana, comparando-os com os números da semana passada, para dizer que, considerando os números baixos do começo da semana e os picos de casos altos registrados ontem (22) e hoje, os dados desta semana estão menores do que os da semana passada, o que seria uma sinalização de melhora da epidemia no Estado.

"A capital tem um comportamento diferente do interior, o que está totalmente previsto nosso plano", disse Gabbardo. "Houve uma redução nesta semana, comparado com a semana anterior, de 26% no número de casos confirmados. E o número de óbitos na capital reduziu em torno de 18%", disse Gabbardo.

"Já no interior, houve um acréscimo efetivo de 3%" entre os dados desta semana com a semana passada.