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Sorte

Sorteio da Mega-Sena pode pagar R$ 3 milhões neste sábado

As seis dezenas do concurso 2.154 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília)

Publicado em 

25 mai 2019 às 11:51

Publicado em 25 de Maio de 2019 às 11:51

Sorteio da mega sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Mega-Sena sorteia neste sábado (25), o prêmio estimado de R$ 3 milhões. As seis dezenas do concurso 2.154 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) deste sábado, em qualquer loja lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.
QUINA DE SÃO JOÃO
A Quina de São João vai pagar este ano um prêmio de R$ 140 milhões. O sorteio será realizado no dia 24 de junho, às 20h (horário de Brasília). As apostas começaram a ser feitas na segunda-feira (13) da semana passada.
O prêmio não acumula e será pago a quem acertar a maior quantidade de números sorteados na primeira ou nas demais faixas de premiação.

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