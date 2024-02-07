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Tristeza

Sobrinho-neto de Marina Silva é assassinado no Acre

O jovem Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, foi mortos a tiros nesta terça-feira (6)

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 07:56

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

07 fev 2024 às 07:56
Ministra Marina Silva testou positivo para covid-19
Ministra Marina Silva testou positivo para covid-19 Crédito: Lula Marques/Agência Brasil
O sobrinho-neto da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi morto a tiros nesta terça-feira (6) em Rio Branco (AC). Cauã Nascimento Silva tinha 19 anos. A informação foi dada pela própria ministra em postagem na rede social X, antigo Twitter.
"Com imenso pesar e dor, recebo a notícia de que meu sobrinho-neto Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, foi assassinado nesta terça-feira (6/2) em Rio Branco, no Acre. Cauã foi vítima da criminalidade que destrói vidas principalmente de jovens de bairros da periferia do nosso país. Que Deus sustente e console nossa família."
Marina se recupera após testar positivo para covid-19 na semana passada. Não é a primeira vez que a ministra contrai covid-19. Em maio do ano passado, Marina foi internada no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (InCor), em São Paulo, após apresentar resultado positivo para a doença. Ela recebeu alta depois de quatro dias.

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