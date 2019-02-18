Sobe para 169 o número de mortos na tragédia de Brumadinho

Tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais Crédito: Divulgação - Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atualizou, neste domingo (17), para 169 o número de mortos em razão do rompimento de uma barragem da mineradora Vale em Brumadinho, Minas Gerais. A corporação já havia informado no domingo que dois corpos tinham sido retirados da lama de rejeitos nos últimos dois dias e que as equipes localizaram fragmentos de cadáveres.

De acordo com boletim da Defesa Civil do Estado, todos os mortos já foram identificados. A tragédia na mina Córrego do Feijão, nos arredores da capital Belo Horizonte, deixou ainda 141 pessoas desaparecidas - entre funcionários da mineradora, terceirizados que prestavam serviços à Vale e membros da comunidade.