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Minas Gerais

Sobe para 169 o número de mortos na tragédia de Brumadinho

As buscas seguem desde o rompimento da barragem da Vale, no dia 25 de janeiro

Publicado em 

18 fev 2019 às 17:56

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 17:56

Tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais Crédito: Divulgação - Corpo de Bombeiros
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atualizou, neste domingo (17), para 169 o número de mortos em razão do rompimento de uma barragem da mineradora Vale em Brumadinho, Minas Gerais. A corporação já havia informado no domingo que dois corpos tinham sido retirados da lama de rejeitos nos últimos dois dias e que as equipes localizaram fragmentos de cadáveres.
De acordo com boletim da Defesa Civil do Estado, todos os mortos já foram identificados. A tragédia na mina Córrego do Feijão, nos arredores da capital Belo Horizonte, deixou ainda 141 pessoas desaparecidas - entre funcionários da mineradora, terceirizados que prestavam serviços à Vale e membros da comunidade.
As buscas seguem na cidade desde o rompimento da barragem da Vale, no dia 25 de janeiro. Os rejeitos invadiram áreas da mina Córrego do Feijão, onde a estrutura estava, e das proximidades, deixando um rastro de mortes e destruição.
> Bombeiros localizam mais 2 vítimas de rompimento de barragem em MG

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