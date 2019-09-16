Sobe para 12 número de mortos em incêndio do hospital Badim

Incêndio no hospital Badim na Tijuca na Rua São Francisco Xavier pacientes são evacuados, na noite desta quinta-feira (12) no Rio de Janeiro

Subiu para 12 o número de mortos em decorrência do incêndio que atingiu onona última quinta-feira (12). Uma paciente que havia sido transferida para o Hospital Copa D´Or miorreu na manhã desta segunda-feira (16), segundo nota divulgada pela assessoria do grupo.

“Informamos com profundo pesar que uma paciente transferida do Hospital Badim para o Hospital Copa D´Or veio a óbito na manhã desta segunda-feira. Ressaltamos que todos os esforços e dedicação das equipes médicas envolvidas foram empenhados para a recuperação da paciente, assim como tem sido feito diariamente no atendimento prestado”, diz a nota.