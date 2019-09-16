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Rio de Janeiro

Sobe para 12 número de mortos em incêndio do hospital Badim

Uma funcionária deu entrada na noite de domingo (15), no Hospital Copa DOr e não resistiu aos sintomas

Publicado em 

16 set 2019 às 15:36

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 15:36

Incêndio no hospital Badim na Tijuca na Rua São Francisco Xavier pacientes são evacuados, na noite desta quinta-feira (12) no Rio de Janeiro Crédito: Celso Pupo | Foto Arena | Estadão Conteúdo
Subiu para 12 o número de mortos em decorrência do incêndio que atingiu o Hospital Badim, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (12). Uma paciente que havia sido transferida para o Hospital Copa D´Or miorreu na manhã desta segunda-feira (16), segundo nota divulgada pela assessoria do grupo.
“Informamos com profundo pesar que uma paciente transferida do Hospital Badim para o Hospital Copa D´Or veio a óbito na manhã desta segunda-feira. Ressaltamos que todos os esforços e dedicação das equipes médicas envolvidas foram empenhados para a recuperação da paciente, assim como tem sido feito diariamente no atendimento prestado”, diz a nota.
Segundo a assessoria da unidade, uma funcionária deu entrada na noite de domingo (15), no Hospital Copa D´Or, com sintomas possivelmente decorrentes do incêndio. “Seguimos acompanhando a evolução do quadro clínico dos pacientes, colaboradores e familiares que deram entrada nas unidades hospitalares do estado.”
> Curto-circuito em gerador pode ter provocado incêndio em hospital no Rio
Permanecem internados no Hospital Copa D´Or 54 pacientes do Hospital Badim, além de dez funcionários e familiares.

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