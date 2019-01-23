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Processo seletivo

Sisu 2019 divulga nota de corte de todos os cursos em 4 horários

Em outras edições, acesso era à meia-noite e ocorria a partir do segundo dia de inscrição; site apresentou lentidão

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 14:36

Publicado em 

23 jan 2019 às 14:36
Página do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) Crédito: Reprodução
As notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para todos os cursos começaram a ser divulgadas em quatro horários a partir da edição deste ano. Segundo o Ministério da Educação (MEC), os dados podem ser acessados às 7 horas, 12 horas, 17h30 e 20 horas. Antes, a divulgação ocorria à meia-noite e apenas a partir do segundo dia de inscrição.
As inscrições para o processo seletivo, utilizado por universidades públicas para oferecer vagas a estudantes que realizaram o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), tiveram início nesta terça-feira (22), e o site do programa apresentou instabilidade.
Em nota, o MEC informou que adotou as medidas para solucionar a lentidão e orientou que os candidatos atualizem a página de inscrição antes de inserir os dados.
O ministério disse que o problema foi causado pelo volume de acessos. "O sistema, que nas edições anteriores, recebia de 25 a 30 mil acessos simultâneos, registrou hoje (ontem) picos de até 350 mil acessos simultâneos."
Para participar do Sisu, além de ter feito a edição de 2018 do Enem, os candidatos precisam ter alcançado nota superior a zero na prova de Redação. Para a edição do primeiro semestre de 2019, serão ofertadas 235.476 vagas em 129 instituições de ensino superior de todo o País e as inscrições podem ser feitas até as 23h59 desta sexta-feira (25).

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