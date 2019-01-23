Sisu 2019 divulga nota de corte de todos os cursos em 4 horários

As notas de corte do Sistema de Seleção Unificada () para todos os cursos começaram a ser divulgadas em quatro horários a partir da edição deste ano. Segundo o Ministério da Educação (), os dados podem ser acessados às 7 horas, 12 horas, 17h30 e 20 horas. Antes, a divulgação ocorria à meia-noite e apenas a partir do segundo dia de inscrição.