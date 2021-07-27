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Problemas técnicos

Sistemas do CNPq ficam fora do ar pelo 4° dia e acesso ao Lattes é prejudicado

O sistema reúne o currículo dos cientistas brasileiros de todas as áreas de pesquisa; o Conselho informou que trabalha para garantir o retorno do site

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 14:27

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jul 2021 às 14:27
Cientistas desenvolveram um novo exame de sangue capaz de detectar cinco tipos de câncer de forma precoce
O CNPq é uma entidade ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia responsável pelo fomento à pesquisa e pelo pagamento de bolsas a cientistas em todo o Brasil Crédito: Edward Jenner/ Pexels
Os sistemas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), agência federal de fomento à pesquisa, chegaram nesta terça-feira (27), ao quarto dia fora do ar. A indisponibilidade da plataforma compromete o acesso a currículos de cientistas e outras operações ligadas à pesquisa.
O CNPq é uma entidade ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia responsável pelo fomento à pesquisa e pelo pagamento de bolsas a cientistas em todo o Brasil. Segundo o órgão, o problema foi identificado no sábado.
"Não há previsão para o restabelecimento total. Todos os esforços estão sendo envidados para o pleno retorno o mais breve possível", informou o CNPq, no sábado.
Nesta segunda-feira (26), o conselho informou que "segue em esforço conjunto" com o MCTI para o restabelecimento dos sistemas. A causa da indisponibilidade não foi informada. "A prioridade é restaurar o acesso aos currículos na plataforma Lattes o mais rápido possível."
De acordo com o órgão, por causa da indisponibilidade do sistema, todos os prazos de editais estão suspensos e serão prorrogados.

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