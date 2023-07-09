Sempre serei leal a Bolsonaro, diz Tarcísio após desentendimentos

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), minimizou neste domingo (9) o desentendimento público com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por causa da reforma tributária.
"Sempre tive uma lealdade muito grande [a Bolsonaro]. Os pontos sobre reforma eu tinha colocado antes para ele e tá tudo bem. Conversamos e sempre serei leal ao presidente, sempre serei grato ao presidente. Se eu estou aqui, eu devo a ele", disse.
A declaração foi dada durante um evento de comemoração pela Revolução de 32, na capital paulista. Ao ser questionado por jornalistas sobre a crise com Bolsonaro, Tarcísio chamou o ex-presidente de "grande amigo" e disse que a divergência era natural.
"Não é possível que a gente vá concordar sempre em tudo, já era assim quando eu era ministro. Tinha situações que eu discordava dele, mas procurava assessorá-lo da maneira mais respeitosa, da maneira mais leal possível."