Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Sem vencedores, Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 60 milhões
Loteria

Sem vencedores, Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 60 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, marcado para a próxima quinta-feira (8), em casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 set 2022 às 13:56

Publicado em 04 de Setembro de 2022 às 13:56

Sem vencedores, Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 60 milhões
Mega-Sena acumulou e prêmio vai a R$ 60 milhões Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.516 da Mega-Sena, que foi sorteado na noite deste sábado (3), em São Paulo. Os números sorteado foram: 08, 17, 49, 51, 52 e 53. O prêmio principal era de R$ 49,3 milhões.
Sem vencedores no prêmio principal, um total de 94 apostas acertaram a quina e levaram R$ 49.051 cada, e outras 6.665 apostas acertaram a quadra, que vai pagar prêmio de R$ 98.
Acumulado, o próximo sorteio da Mega-Sena, na quinta-feira (8), pagará o prêmio de cerca R$ 60 milhões a quem acertar os seis números.
As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar eleições a partir do STF
Imagem de destaque
Idoso é agredido após carro atropelar cavalo na ES 315 em Boa Esperança
Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados