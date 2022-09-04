Sem vencedores, Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 60 milhões

Mega-Sena acumulou e prêmio vai a R$ 60 milhões Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.516 da Mega-Sena, que foi sorteado na noite deste sábado (3), em São Paulo. Os números sorteado foram: 08, 17, 49, 51, 52 e 53. O prêmio principal era de R$ 49,3 milhões.

Sem vencedores no prêmio principal, um total de 94 apostas acertaram a quina e levaram R$ 49.051 cada, e outras 6.665 apostas acertaram a quadra, que vai pagar prêmio de R$ 98.

Acumulado, o próximo sorteio da Mega-Sena, na quinta-feira (8), pagará o prêmio de cerca R$ 60 milhões a quem acertar os seis números.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.