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Seca histórica na Amazônia pode levar floresta a ponto de 'não retorno'?

A floresta amazônica tem enfrentado nos últimos meses a seca mais intensa já registrada. Um dos rios da região, o Rio Negro, atingiu seu nível mais baixo desde que começaram os registros, há 121 anos.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

29 dez 2023 às 16:43

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 16:43

Seca histórica na Amazônia pode levar floresta a ponto de 'não retorno'? The British Broadcasting Corporation
A floresta amazônica tem enfrentado nos últimos meses a seca mais intensa já registrada. Um dos rios da região, o Rio Negro, atingiu seu nível mais baixo desde que começaram os registros, há 121 anos.
Vilarejos da região que dependem da navegação estão ficando inacessíveis, enquanto incêndios florestais queimam parte da vegetação e animais morrem.
Muitos cientistas temem que eventos como esse estejam contribuindo para levar a maior floresta tropical do mundo a um ponto de não retorno, em que o bioma não seria mais capaz de gerar as chuvas que o mantêm e que levaria a um processo de savanização da floresta.
Uma equipe da BBC esteve na região e conversou com especialistas e moradores sobre a situação.

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