Sargento Pimenta completa dez anos no Carnaval com desfile no Rio

Desde as 8h o público começou a chegar no Aterro para conseguir um lugar próximo ao palco Crédito: Tânia Rego

O bloco Sargento Pimenta desfila na manhã desta segunda-feira (24), no Aterro do Flamengo, misturando músicas dos Beatles com ritmos brasileiros. A banda comemora seu 10º ano no Carnaval do Rio de Janeiro em 2020 e celebrou cantando parabéns antes do show.

O grupo, um dos mais tradicionais do Rio, levou uma multidão ao palanque montado no bairro da Glória. A expectativa da organização previa um público de 80 mil pessoas no Aterro do Flamengo. O sol que abriu no período matutino incentivou os foliões a comparecerem.

Desde as 8h o público começou a chegar no Aterro para conseguir um lugar próximo ao palco. Muitas pessoas vestiam camisa dos Beatles, grupo homenageado pelo Sargento Pimenta.

O arquiteto Vinicius Dias, 31, foi um dos foliões que prestigiaram o bloco, em companhia de amigos. "Sou fã dos Beatles, não perderia por nada", disse o turista, que veio de São Paulo. Já a empresária Manuela Araújo, 29, também compareceu de camisa da banda. "Venho todos os anos", afirmou.