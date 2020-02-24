Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Sargento Pimenta completa dez anos no Carnaval com desfile no Rio
Carnaval no Rio

Sargento Pimenta completa dez anos no Carnaval com desfile no Rio

O bloco, um dos mais tradicionais do Rio, levou uma multidão ao palanque montado no bairro da Glória

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 12:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 12:15
Desde as 8h o público começou a chegar no Aterro para conseguir um lugar próximo ao palco Crédito: Tânia Rego
O bloco Sargento Pimenta desfila na manhã desta segunda-feira (24), no Aterro do Flamengo, misturando músicas dos Beatles com ritmos brasileiros. A banda comemora seu 10º ano no Carnaval do Rio de Janeiro em 2020 e celebrou cantando parabéns antes do show.
O grupo, um dos mais tradicionais do Rio, levou uma multidão ao palanque montado no bairro da Glória. A expectativa da organização previa um público de 80 mil pessoas no Aterro do Flamengo. O sol que abriu no período matutino incentivou os foliões a comparecerem.
Desde as 8h o público começou a chegar no Aterro para conseguir um lugar próximo ao palco. Muitas pessoas vestiam camisa dos Beatles, grupo homenageado pelo Sargento Pimenta.
O arquiteto Vinicius Dias, 31, foi um dos foliões que prestigiaram o bloco, em companhia de amigos. "Sou fã dos Beatles, não perderia por nada", disse o turista, que veio de São Paulo. Já a empresária Manuela Araújo, 29, também compareceu de camisa da banda. "Venho todos os anos", afirmou.
O bloco mistura canções do grupo de Liverpool com ritmos brasileiros, como funk e samba, transformando a união em marchinhas de Carnaval. Por isso, atrai pessoas de diferentes gostos musicais.

Veja Também

Confusão faz bloco de Daniel Alves terminar mais cedo em São Paulo

O politicamente correto deixou o carnaval mais chato? Chato pra quem?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados