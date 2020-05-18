São Paulo tem mais mortos por coronavírus que todo o México

Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay

Mais de mil pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus na última semana no Estado de São Paulo , de acordo com dados do Governo de São Paulo.

Neste domingo (17), o total de mortes pela doença chegou a 4.782, contra 3.709 mortes no dia 10 de maio. O número de vítimas no estado superou o total de mortos em todo o México -segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) , foram 4.767 mortes no país até o momento.

Também na última semana, foram confirmadas no estado 16.901 novos casos da doença, chegando ao total de 62.345 pessoas diagnosticadas com Covid-19 em São Paulo, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Com isso, o número de casos em São Paulo é 38% maior que o total verificado no território mexicano, são 45.032 mortes no país. Em 10 de maio, uma semana atrás, o estado registrava 45.444 infectados.