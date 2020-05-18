Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • São Paulo tem mais mortos por coronavírus que todo o México
Coronavírus

São Paulo tem mais mortos por coronavírus que todo o México

O número de casos no Estado de São Paulo é 38% maior que o total verificado no território mexicano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 07:35

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 07:35

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay
Mais de mil pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus na última semana no Estado de São Paulo, de acordo com dados do Governo de São Paulo.
Neste domingo (17), o total de mortes pela doença chegou a 4.782, contra 3.709 mortes no dia 10 de maio. O número de vítimas no estado superou o total de mortos em todo o México -segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), foram 4.767 mortes no país até o momento.
Também na última semana, foram confirmadas no estado 16.901 novos casos da doença, chegando ao total de 62.345 pessoas diagnosticadas com Covid-19 em São Paulo, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.
Com isso, o número de casos em São Paulo é 38% maior que o total verificado no território mexicano, são 45.032 mortes no país. Em 10 de maio, uma semana atrás, o estado registrava 45.444 infectados.
De acordo com a pasta, no momento, o estado tem pelo menos uma pessoa infectada em 463 cidades, e há no mínimo um óbito em correspondem a 213 municípios. A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento a Covid-19 é de 73,9% no Estado de São Paulo e 92,2% na Grande São Paulo.

Veja Também

Com regras por região, México anuncia início de reabertura em 1º de junho

Brasil ultrapassa 240 mil infectados e 16 mil mortes pela Covid-19

Preço que governo paga pela matéria-prima da cloroquina explode

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia de Itapemirim, onde caso é investigado
Homem é preso após agredir a própria irmã em Itapemirim
Imagem de destaque
Morre segunda vítima de acidente entre veículos de prefeituras no ES
Imagem de destaque
Entenda os riscos do tártaro para a saúde de cães e gatos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados