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Números da pandemia

São Paulo registra aumento de 68% dos casos da Covid-19 em dezembro

Em nota, o Governo do Estado informou que o total de casos acumulados da doença é de 1.452.078 e o de óbitos é de 46.477
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 15:38

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 15:38

Pandemia do novo coronavírus: vacina vira disputa política
Pandemia do novo coronavírus: vacina vira disputa política Crédito: Fernando Zhiminaicela/Pixabay
O estado de São Paulo registrou um aumento de 68% nos casos da Covid-19 no mês de dezembro. Em relação aos óbitos, o crescimento foi de 57% em comparação aos 30 dias do mês de novembro.
Em nota, o Governo do Estado informou que o total de casos acumulados da doença é de 1.452.078 e o de óbitos é de 46.477. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 65,2% na Grande São Paulo e 61,4% no Estado.
Assim como aconteceu durante o Natal, todo o estado de SP entrará na fase vermelha do Plano São Paulo a partir de amanhã (nos dias 1, 2 e 3 de janeiro). No período, apenas os serviços essenciais poderão funcionar.

PREOCUPAÇÃO

O Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo, órgão ligado ao governo paulista, e a Sociedade Paulista de Infectologia divulgaram notas manifestando preocupação com o aumento de casos e mortes pela covid-19 neste fim de ano.
Em documento intitulado Carta pela Vida, especialistas do comitê de contingência destacaram a importância das medidas de proteção, como manter as mãos limpas, uso de máscara e álcool em gel e respeito ao distanciamento social.
"A situação atual exige que redobremos os esforços em favor do bem coletivo. A vacina está próxima, mas enquanto ela não chega a única forma de prevenção depende de cada um de nós. Mais do que nunca é preciso do envolvimento e solidariedade de todos", diz o texto do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo.

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