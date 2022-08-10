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Folha de São Paulo

Rodrigo Garcia quer liderar governadores para acabar com 'saidinha' de presos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodrigo Garcia (PSDB), governador de São Paulo, pretende criar um movimento dos estados em favor da revogação da saída temporária de presos. Se...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 ago 2022 às 11:47

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 11:47

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodrigo Garcia (PSDB), governador de São Paulo, pretende criar um movimento dos estados em favor da revogação da saída temporária de presos. Segundo apurou o Painel, da Folha de S.Paulo, a proposta foi inserida no plano de governo da campanha do tucano, que busca a reeleição em outubro.
A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (3) o projeto que acaba com a possibilidade de saída temporária de presos. Agora, o texto vai para o Senado e, ocorrendo mudanças no texto original, volta para nova votação na Câmara, o que estenderia a discussão por mais alguns meses.
O texto aprovado muda a Lei de Execução Penal para revogar artigos que autorizam a saída temporária de presos que cumprem pena em regime semiaberto.
A ideia de Garcia é a de mobilizar os governadores para que o projeto seja aprovado no Congresso, sob o argumento de que presos beneficiados pelo sistema cometem novos delitos, ou, em alguns casos, não retornam para a prisão.
Em São Paulo, 1.628 presos não voltaram às prisões após a saída temporária do final do ano de 2021, segundo dados do Governo de SP.
A proposta faz parte de mais um movimento do governador na segurança pública diante da eleição na qual terá como concorrente Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato bolsonarista que possui um eleitorado que dedica especial atenção ao tema.
Fernando Haddad (PT) apareceu na liderança de pesquisa Datafolha realizada no final de junho, com 34% (em cenário sem Márcio França, do PSB, que decidiu disputar o Senado), seguido por Garcia e Tarcísio, ambos com 13%.

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