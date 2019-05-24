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Os envolvidos

Rio: militares envolvidos na mortes de músico e catador serão soltos

O Superior Tribunal Militar (STM), decidiu conceder liberdade a nove dos 12 militares que participaram da ação

Publicado em 

24 mai 2019 às 13:37

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 13:37

Evaldo era músico e morreu aos 51 anos, fuzilado dentro do carro em Guadalupe Crédito: Reprodução/Facebook
Militares envolvidos na morte do músico Evaldo dos Santos Rosa e do catador de materiais recicláveis Luciano Macedo serão soltos na manhã desta sexta-feira (24), no Rio de Janeiro.
Na noite desta quinta-feira, 23, o Superior Tribunal Militar (STM), em Brasília, decidiu Agência Estado conceder liberdade a nove dos 12 militares que participaram da ação em 7 de abril, em Guadalupe, na zona norte da capital. Os outros três militares já haviam sido libertados por ordem da Justiça e respondem ao processo em liberdade.
O músico seguia com a família para um chá de bebê quando o seu carro foi alvejado por mais de 80 tiros disparados por um grupamento militar que, supostamente, teria confundido o veículo com o de bandidos. Segundo laudos técnicos, foram disparados 257 tiros na ação.
Evaldo morreu no fuzilamento, mas seus parentes conseguiram escapar. Luciano, que estava nas proximidades e tentou ajudar a família, acabou sendo também baleado e morreu dias depois. Os militares respondem por homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e omissão de socorro.
O STM é formado por 15 ministros: quatro do Exército, três da Marinha, três da Aeronáutica e cinco civis. O presidente do Tribunal só vota em caso de empate. Isso não foi necessário neste caso. Apenas a ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, a única mulher na corte, votou pela manutenção da prisão dos nove militares.
Em seu voto, ela afirmou: "quando um negro pobre no subúrbio do Rio de Janeiro é confundido com um assaltante, tenho dúvidas se o mesmo ocorreria com um loiro em Ipanema, vestindo uma camisa Hugo Boss."

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