Rio Grande do Sul tem 2ª morte por leptospirose após inundações

A vítima, um homem de 33 anos, morreu na última sexta-feira (17); três casos de leptospirose já foram confirmados no estado

Foi confirmada na terça-feira (21) a segunda morte por leptospirose no Estado do Rio Grande do Sul desde que começaram as enchentes, no início do mês. A segunda vítima é um homem de 33 anos que morava no município de Venâncio Aires e morreu na última sexta-feira, dia 17. Antes dele, havia sido confirmada a morte pela mesma doença de um senhor de 67 anos morador de Travesseiro, cidade da região do Vale do Taquari.