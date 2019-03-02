Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Rio coleta quase 8 toneladas de lixo durante passagem de blocos
18 blocos de rua

Rio coleta quase 8 toneladas de lixo durante passagem de blocos

Segundo informações do órgão, a agremiação que mais acumulou lixo no desfile foi o Rola Preguiçosa Tarda Mas Não Falha, em Ipanema, com 2,92 toneladas

Publicado em 

02 mar 2019 às 20:35

Publicado em 02 de Março de 2019 às 20:35

Bloco Cordão do Boitatá arrasta milhares de foliões em desfile de pré-carnaval pelas ruas do centro do Rio de Janeiro Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) coletou 7,91 toneladas de lixo nesta sexta-feira (01) durante a passagem de 18 blocos de rua pela capital fluminense.
Segundo informações do órgão, a agremiação que mais acumulou lixo no desfile foi o Rola Preguiçosa Tarda Mas Não Falha, em Ipanema, com 2,92 toneladas. Desde o último dia 16 até este sábado, foram retiradas 130,3 toneladas de resíduos das ruas do Rio de Janeiro após a passagem dos blocos.
No Sambódromo, onde aconteceu ontem o desfile de sete das escolas do Grupo de Acesso, foram coletados 24,87 toneladas de resíduos.
A quantidade de materiais potencialmente recicláveis foi de 2,06 toneladas, que serão encaminhadas para as cooperativas de catadores credenciadas junto à Comlurb.
ESQUEMA ESPECIAL
A Comlurb preparou um esquema especial de limpeza na cidade para os dias de folia. Até o próximo dia 10, a Operação Carnaval contará com 7.686 garis distribuídos entre blocos de rua, bailes populares, sambódromo, com apoio de cerca de 400 veículos.
Para que os serviços de limpeza e remoção de resíduos sejam rápidos e eficientes, garantindo a evolução das escolas de samba, os garis trabalharão em três turnos.
LIXO ZERO
Cerca de 360 fiscais, 40 supervisores e 240 guardas municipais estarão nas ruas durante os dias de folia como parte do Programa Lixo Zero.
O valor da multa para quem urinar em vias públicas é de R$ 563,30, de acordo com a Lei de Limpeza Urbana. Para descarte irregular de pequenos resíduos, como jogar no chão papel de bala ou palito, embalagens de sorvete, garrafas PETs, latinhas de alumínio, o valor da multa é de R$ 205,60.
CARNAVAL DE 2018
Durante todo o carnaval do ano passado, foram coletadas pela Comlurb 1.076 toneladas de resíduos nos blocos, bailes e festas de rua, sambódromo e entornos.
Só no sambódromo, durante os desfiles, na limpeza diurna e no entorno, foram recolhidas cerca de 305,5 toneladas, mais 14,3 toneladas em materiais recicláveis, que foram entregues às cooperativas parceiras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Carnaval Rio de Janeiro Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados