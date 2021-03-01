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Economia

Ricardo Faria é o novo secretário de governança de empresas estatais

Mestre em economia do setor público pela Universidade de Brasília (UnB), Faria é servidor da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Publicado em 01 de Março de 2021 às 14:30

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

01 mar 2021 às 14:30
Fachada do Ministério da economia na Esplanada dos Ministérios
Fachada do Ministério da economia na Esplanada dos Ministérios Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
O servidor federal Ricardo Faria assume hoje (1º) a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), do Ministério da Economia, com a saída de Amaro Gomes do cargo. Mestre em economia do setor público pela Universidade de Brasília (UnB), Faria é servidor público da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.
No Ministério da Economia, atuou na Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos e na própria Sest anteriormente, quando exerceu as funções de diretor do Departamento de Governança e Avaliação de Estatais, de assessor especial do secretário e de secretário-adjunto na gestão de Amaro Gomes.
De acordo com a pasta, entre as principais atuações de Faria estão o Relatório Anual das Empresas Estatais Federais (Raio-X das Estatais), divulgado em novembro de 2020, e a coordenação do processo de peer review de governança de estatais junto à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Amaro Gomes deixa o cargo após 13 meses à frente da Sest para assumir funções na iniciativa privada. A decisão é de cunho pessoal e foi informada ao ministério ainda em janeiro. Na ocasião, foi combinado um período de transição de dois meses.

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