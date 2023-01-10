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Economia

Riachuelo fecha fábrica em Fortaleza e demite dois mil funcionários

Empresa diz que ofereceu aos profissionais a opção de transferência para a fábrica em Natal, no Rio Grande do Norte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jan 2023 às 15:32

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 15:32

O Grupo Guararapes, controlador da Riachuelo, anunciou nesta terça-feira (10) o fechamento da fábrica que mantém em Fortaleza (CE). Segundo a companhia, 2.000 funcionários que trabalhavam na unidade foram demitidos.
A Guararapes diz que ofereceu aos profissionais a opção de transferência para a fábrica em Natal (RN) — cerca de 500 quilômetros de distância — e aguarda o anúncio da decisão dos trabalhadores.
De acordo com o comunicado da companhia, a decisão faz parte do planejamento estratégico de otimização dos negócios no país. Nenhuma loja será fechada no Ceará.
Ainda segundo a empresa, os funcionários demitidos vão receber extensão do plano de saúde pelo dobro do aviso prévio, um adicional de meio piso salarial e às costureiras foram doadas as máquinas de costura industrial.

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