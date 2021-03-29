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Notas disponíveis

Resultado do Enem 2020 é divulgado; saiba como consultar sua nota

O resultado da prova pode ser conferido na Página do Participante e também no aplicativo Enem Inep disponível para Android e iOS

Publicado em 29 de Março de 2021 às 20:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 mar 2021 às 20:16
Piloto do Enem Digital pode ter 100 mil participantes, diz ministro
Saiba como acessar as notas do Enem Crédito: Agência Brasil/EBC
O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira, 29, as notas individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. O resultado da prova pode ser conferido na Página do Participante e também no aplicativo Enem Inep disponível no Google Play (para dispositivos Android) e na App Store (para iOS). 
Após um período de quase uma hora de instabilidade no sistema, o resultado está disponível tanto para os candidatos que fizeram a prova física quanto para aqueles que fizeram o Enem digital. Alunos treineiros, que ainda não terminaram o ensino médio, só terão acesso às notas no dia 28 de maio.
O candidato pode acessar a página do participante com o login gov.br, um acesso único a diversos serviços digitais do Governo Federal. Em caso de dúvidas ou dificuldades, o MEC disponibilizou um telefone para consultas: 0800 616161. Veja abaixo o passo a passo para consultar sua nota.

COMO CONSULTAR O RESULTADO DO ENEM 2020

  • No chat, clique em “Página do Participante - Entrar com gov.br”
  • Digite seu CPF, clique em “Avançar” e digite sua senha. Clique em “Entrar”
  • Na próxima página você deve selecionar qual edição do Enem deseja consultar, caso tenha prestado a prova mais de uma vez.

COMO RECUPERAR A SENHA

  • No chat, clique em “Página do Participante - Entrar com gov.br”
  • Digite seu CPF e clique em “Avançar”
  • Selecione “Esqueci minha senha” e escolha algum modo de recuperação disponível.
Os resultados estão divididos entre as cinco áreas do conhecimento: Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Redação. 

ENTENDA COMO É CALCULADA A NOTA DO ENEM

Cada questão do Enem tem um peso diferente. Por isso, pessoas que acertam o mesmo número de questões podem ter notas distintas. Isso acontece porque a prova é corrigida com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI), que leva em conta a coerência das respostas do participante. Se o candidato acerta perguntas consideradas difíceis e erra as fáceis, o sistema aponta que há mais chances de ele ter “chutado” as respostas e a nota cai. 
A redação é corrigida com base em cinco competências: domínio da língua portuguesa, compreensão da proposta da redação, seleção e organização das informações, capacidade de argumentação e, por fim, elaboração de uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Todas as competências têm o mesmo peso.
O seu resultado final vai depender do curso e da universidade escolhidos. No Sistema de Seleção Unificada (SiSU), por exemplo, algumas faculdades determinam pesos diferentes para as áreas do conhecimento, enquanto em outras todas elas têm o mesmo peso. 
Para saber a sua média, veja os critérios estabelecidos pelo curso que você deseja entrar e, então, faça o cálculo. Se o peso for igual para todas as áreas do conhecimento, basta somar todas as notas e dividir por cinco para obter a média final.

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