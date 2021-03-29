Resultado do Enem 2020 é divulgado; saiba como consultar sua nota

Saiba como acessar as notas do Enem Crédito: Agência Brasil/EBC

Após um período de quase uma hora de instabilidade no sistema, o resultado está disponível tanto para os candidatos que fizeram a prova física quanto para aqueles que fizeram o Enem digital. Alunos treineiros, que ainda não terminaram o ensino médio, só terão acesso às notas no dia 28 de maio.

O candidato pode acessar a página do participante com o login gov.br, um acesso único a diversos serviços digitais do Governo Federal. Em caso de dúvidas ou dificuldades, o MEC disponibilizou um telefone para consultas: 0800 616161. Veja abaixo o passo a passo para consultar sua nota.

COMO CONSULTAR O RESULTADO DO ENEM 2020

No chat, clique em “Página do Participante - Entrar com gov.br”



Digite seu CPF, clique em “Avançar” e digite sua senha. Clique em “Entrar”



Na próxima página você deve selecionar qual edição do Enem deseja consultar, caso tenha prestado a prova mais de uma vez.



COMO RECUPERAR A SENHA

No chat, clique em “Página do Participante - Entrar com gov.br”



Digite seu CPF e clique em “Avançar”



Selecione “Esqueci minha senha” e escolha algum modo de recuperação disponível.



Os resultados estão divididos entre as cinco áreas do conhecimento: Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Redação.

ENTENDA COMO É CALCULADA A NOTA DO ENEM

Cada questão do Enem tem um peso diferente. Por isso, pessoas que acertam o mesmo número de questões podem ter notas distintas. Isso acontece porque a prova é corrigida com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI), que leva em conta a coerência das respostas do participante. Se o candidato acerta perguntas consideradas difíceis e erra as fáceis, o sistema aponta que há mais chances de ele ter “chutado” as respostas e a nota cai.

A redação é corrigida com base em cinco competências: domínio da língua portuguesa, compreensão da proposta da redação, seleção e organização das informações, capacidade de argumentação e, por fim, elaboração de uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Todas as competências têm o mesmo peso.

O seu resultado final vai depender do curso e da universidade escolhidos. No Sistema de Seleção Unificada (SiSU), por exemplo, algumas faculdades determinam pesos diferentes para as áreas do conhecimento, enquanto em outras todas elas têm o mesmo peso.