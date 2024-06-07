Residente de medicina da Unicamp é encontrado após sequestro

Imagens mostram o estudante sendo surpreendido por criminosos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um residente de medicina da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) foi resgatado na noite desta quinta-feira (6) após ser sequestrado. O médico, de 27 anos, estava desaparecido desde quarta-feira (5). Ele foi abordado por dois suspeitos quando chegava em casa e, depois disso, não deu mais notícias.

Após as buscas da Polícia Civil, ele foi localizado em Monte Mor, a 30 km de Campinas, nesta quinta-feira (6). No local, o jovem estava em cárcere, enquanto os suspeitos tinham levado seu carro e dinheiro após transferências bancárias. Dois homens, de 22 anos, e uma mulher, de 19 anos, foram presos em flagrante. Um quarto homem, de 24 anos, não foi reconhecido pela vítima e segue como investigado.