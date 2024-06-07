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Campinas

Residente de medicina da Unicamp é encontrado após sequestro

Ele foi abordado por dois suspeitos quando chegava em casa e, depois disso, não deu mais notícias. O jovem foi encontrado em cárcere
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jun 2024 às 17:28

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 17:28

Imagens mostram o estudante sendo surpreendido por criminosos
Imagens mostram o estudante sendo surpreendido por criminosos Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um residente de medicina da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) foi resgatado na noite desta quinta-feira (6) após ser sequestrado. O médico, de 27 anos, estava desaparecido desde quarta-feira (5). Ele foi abordado por dois suspeitos quando chegava em casa e, depois disso, não deu mais notícias.
Após as buscas da Polícia Civil, ele foi localizado em Monte Mor, a 30 km de Campinas, nesta quinta-feira (6). No local, o jovem estava em cárcere, enquanto os suspeitos tinham levado seu carro e dinheiro após transferências bancárias. Dois homens, de 22 anos, e uma mulher, de 19 anos, foram presos em flagrante. Um quarto homem, de 24 anos, não foi reconhecido pela vítima e segue como investigado.
O caso foi registrado na Delegacia de Investigações gerais de Campinas como roubo, localização/apreensão de veículo e de objeto, e receptação. A Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp disse ao UOL que o residente está bem e foi afastado temporariamente de suas atividades até se recuperar. 

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