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Mapa das Eleições

Renato Casagrande vence em 77 cidades do Espírito Santo; veja mapa

Apenas em Alegre, no Sul do Estado, Manato teve mais votos que o governador eleito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 04:53

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 04:53

Renato Casagrande (PSB) é eleito governador do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
Renato Casagrande (PSB) não só conseguiu se eleger governador em primeiro turno com mais de 55% dos votos válidos, como também saiu vitorioso em praticamente todos os municípios do Estado. A única exceção é Alegre, no Sul do Estado, onde Carlos Manato (PSL), segundo colocado na disputa, obteve 8.496 votos contra os 5.645 do socialista.
Dos mais de um milhão de eleitores de Casagrande, 491.417 concentram-se na Região Metropolitana da Grande Vitória, que inclui os municípios de Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Viana e Fundão. Somente na Serra, onde conquistou seu maior eleitorado entre os 78 municípios, o novo governador conquistou a preferência de 117.084 pessoas. Já em Vila Velha, foram 113.069 votos.
São mais de 225 mil votos na comparação com a contagem de votos de Carlos Manato, que obteve 265.985 votos nas sete cidades Região Metropolitana. A maior parte (78.370 votos) partiu de Vila Velha. Ocupando a terceira posição no pleito, Jackeline Rocha, do PT, foi escolhida por 80.327 eleitores.
INTERIOR
Mas o socialista também obteve votações expressivas em cidades do interior, especialmente na Região Norte. Entre elas, estão Aracruz, onde teve 23.407 votos contra 14.915 de Manato; Colatina, onde teve 33.384 votos contra 19.272 de Manato; Linhares, onde teve 34.947 votos contra 25.140 de Manato, e São Mateus, onde conquistou 33.224 votos, contra 10.813 de Manato.
Casagrande enfrentou votações mais apertadas em algumas cidades. Em Cachoeiro de Itapemirim, onde a prefeitura da cidade é comandada pelo socialista Victor da Silva Coelho (PSB), 41.827 eleitores preferiram o candidato socialista, enquanto outros 40.685 optaram por seu principal concorrente, Carlos Manato. Uma diferença, portanto, de 1.142 votos.
Já em Marataízes, a vantagem de Casagrande foi de 1.460 votos: enquanto ele fechou as urnas com 9.049, Manato fechou com 7.589.
Rose de Freitas (Podemos), que ocupa a quarta colocação entre os seis candidatos, foi a segunda mais votada em 11 municípios, como Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Alto Rio Novo, Conceição do Castelo, Ecoporanga, Pancas e Muniz Freire.

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