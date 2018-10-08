Renato Casagrande vence em 77 cidades do Espírito Santo; veja mapa

Renato Casagrande (PSB) é eleito governador do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

Renato Casagrande (PSB) não só conseguiu se eleger governador em primeiro turno com mais de 55% dos votos válidos, como também saiu vitorioso em praticamente todos os municípios do Estado. A única exceção é Alegre, no Sul do Estado, onde Carlos Manato (PSL), segundo colocado na disputa, obteve 8.496 votos contra os 5.645 do socialista.

Dos mais de um milhão de eleitores de Casagrande, 491.417 concentram-se na Região Metropolitana da Grande Vitória, que inclui os municípios de Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Viana e Fundão. Somente na Serra, onde conquistou seu maior eleitorado entre os 78 municípios, o novo governador conquistou a preferência de 117.084 pessoas. Já em Vila Velha, foram 113.069 votos.

São mais de 225 mil votos na comparação com a contagem de votos de Carlos Manato, que obteve 265.985 votos nas sete cidades Região Metropolitana. A maior parte (78.370 votos) partiu de Vila Velha. Ocupando a terceira posição no pleito, Jackeline Rocha, do PT, foi escolhida por 80.327 eleitores.

INTERIOR

Mas o socialista também obteve votações expressivas em cidades do interior, especialmente na Região Norte. Entre elas, estão Aracruz, onde teve 23.407 votos contra 14.915 de Manato; Colatina, onde teve 33.384 votos contra 19.272 de Manato; Linhares, onde teve 34.947 votos contra 25.140 de Manato, e São Mateus, onde conquistou 33.224 votos, contra 10.813 de Manato.

Casagrande enfrentou votações mais apertadas em algumas cidades. Em Cachoeiro de Itapemirim, onde a prefeitura da cidade é comandada pelo socialista Victor da Silva Coelho (PSB), 41.827 eleitores preferiram o candidato socialista, enquanto outros 40.685 optaram por seu principal concorrente, Carlos Manato. Uma diferença, portanto, de 1.142 votos.

Já em Marataízes, a vantagem de Casagrande foi de 1.460 votos: enquanto ele fechou as urnas com 9.049, Manato fechou com 7.589.