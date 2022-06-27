Renan deve reassumir mandato se CPI do MEC for instalada

Fábio Zanini

SÃO PAULO - Renan Calheiros (MDB-AL) deve reassumir seu mandato se a CPI do Ministério da Educação for instalada no Senado . O parlamentar tirou uma licença de 120 dias em 2 de junho, para se dedicar à eleição de seu filho, o ex-governador Renan Filho (MDB), ao Senado. O retorno será a pedido do líder do MDB, Eduardo Braga (AM).

Na semana passada, o líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), reuniu todas as assinaturas necessárias para a instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar as suspeitas sobre o Ministério da Educação.

O relator Renan Calheiros durante a CPI da Covid Crédito: Edilson Rodrigues

A instalação da CPI ganhou força após a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro na última quarta-feira (22).

O requerimento para a criação da comissão passou a contar com 28 assinaturas, uma a mais que o mínimo necessário.